Απίστευτο και όμως αληθινό: Η Αλβανία προσέλαβε την πρώτη υπουργό-ρομπότ κατά της διαφθοράς (vid)

Η Αλβανία πρωτοπορεί και «προσλαμβάνει» την πρώτη υπουργό-ρομπότ φτιαγμένη από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Μάλιστα, θα την διορίσει υπεύθυνη για την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων.

Στην Αλβανία μια νέα υπουργός αναλαμβάνει τα ηνία της διαχείρισης των δημοσίων συμβάσεων. Μόνο που αυτή τη φορά δεν πρόκειται για άνθρωπο αλλά για… ρομπότ.

Η Diella, όπως τη φωνάζουν (όνομα που σημαίνει «ήλιος» στα αλβανικά) είναι δημιούργημα Τεχνητής Νοημοσύνης και υπόσχεται να κάνει ό,τι δεν κατάφεραν οι προκάτοχοί της, δηλαδή να βάλει τέλος στη διαφθορά.

Ο ρόλος της υπουργού-ρομπότ

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα, μπαίνοντας στην τέταρτη θητεία του, παρουσίασε τη Diella ως το πρώτο μέλος υπουργικού συμβουλίου που δεν έχει φυσική υπόσταση. Όπως είπε, θα αναλαμβάνει να διαχειρίζεται και να αναθέτει όλους τους δημόσιους διαγωνισμούς, με στόχο οι διαδικασίες να γίνουν 100% διαφανείς και αδιάβλητες.

Δεν είναι δα και τυχαία η επιλογή. Η ανάθεση συμβάσεων στην Αλβανία υπήρξε για χρόνια πηγή σκανδάλων και διαπλοκής, με ειδικούς να τονίζουν ότι η χώρα παραμένει κέντρο για ξέπλυμα χρήματος από ναρκωτικά και όπλα. Αυτή η εικόνα έχει «φρενάρει» την πορεία ένταξης της χώρας στην Ε.Ε., που ο Ράμα θέλει να δει να ολοκληρώνεται μέχρι το 2030.

Η κυβέρνηση, πάντως, δεν έχει ξεκαθαρίσει πόση ανθρώπινη εποπτεία θα υπάρχει πάνω στη Diella, ούτε αν υπάρχει κίνδυνος να χειραγωγηθεί. Η εικονική αυτή βοηθός είχε πρωτοεμφανιστεί στις αρχές του έτους μέσα από την πλατφόρμα e-Albania, βοηθώντας πολίτες και επιχειρήσεις να εκδίδουν ηλεκτρονικά έγγραφα. Μάλιστα, εμφανίζεται ντυμένη με παραδοσιακή αλβανική φορεσιά και δίνει οδηγίες μέσω φωνητικών εντολών, μειώνοντας τη γραφειοκρατία.

Οι πολίτες παραμένουν δύσπιστοι: «Ακόμα κι αυτή θα είναι διεφθαρμένη»

Παρά τις φιλοδοξίες, πολλοί παραμένουν δύσπιστοι. «Ακόμα και η Diella θα είναι διαφθαρμένη στην Αλβανία», έγραψε ένας χρήστης στο Facebook. Κάποιος άλλος σχολίασε: «Η κλοπή θα συνεχιστεί και η Diella θα κατηγορηθεί».

Albania has become the first country in the world to appoint an AI system as a government minister.



The virtual official, named Diella (meaning “sun” in Albanian), will oversee state procurement.



Prime Minister Edi Rama explained that ministries will submit their tender… pic.twitter.com/xWcJUZ9rEI — NEXTA (@nexta_tv) September 11, 2025

Το νέο κοινοβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές του Μαΐου συνεδριάζει αύριο, Παρασκευή (12/9). Παραμένει, όμως, αβέβαιο αν η κυβέρνηση θα πάρει ψήφο εμπιστοσύνης την ίδια μέρα.

