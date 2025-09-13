Επιβάτιδα έδειξε πώς φτιάχνει ζυμαρικά κατά την διάρκεια πτήσης και έγινε viral (vid)

Ενώ οι περισσότεροι επιβάτες προτιμούν να βλέπουν ταινίες ή να κοιμούνται κατά την διάρκεια της πτήσης, μια γυναίκα επέλεξε να φτιάξει ζυμαρικά.

Τον γύρο των sosial media κάνει ένα βίντεο στο TikTok από μια πτήση και έχει γίνει viral. Οι περισσότεροι επιβάτες επιλέγουν να κοιμούνται, να διαβάζουν κάποιο βιβλίο, να ακούν μουσική ή να βλέπουν κάποια ταινία.

Ωστόσο, μια επιβάτιδα αποφάσισε να φτιάξει φρέσκα ζυμαρικά και ενώ βρισκόταν μέσα στο αεροπλάνο. Η λάτρης των ζυμαρικών Katie Brooks δημοσίευσε ένα βίντεο στον λογαριασμό της στο TikTok Buona Pasta Club (@buonapastaclub) όπου μοιράστηκε τη διαδικασία για το πώς να φτιάξει κάποιος φρέσκα νιόκι.

Το βίντεο που έγινε viral

Στο βίντεο του TikTok η Katie έγραψε «μισείς το φαγητό του αεροπλάνου, γι' αυτό το φτιάχνεις μόνος σου» για να ξεκινήσει να ανακατεύει τα υλικά σε ένα μπολ με το χέρι της, ενώ στη συνέχεια φτιάχνει τη ζύμη και σχηματίζει κομμάτια νιόκι.

Το βίντεο έχει λάβει έκτοτε πάνω από 11,7 εκατομμύρια προβολές, με τους χρήστες να σχολιάζουν, χαρακτηρίζοντας «ανθυγιεινό» και επισημαίνοντας ευκολότερες εναλλακτικές λύσεις φαγητού που μπορεί κανείς να έχει εν πτήσει.

«Δεν καταλαβαίνω πώς οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι το αεροπλάνο είναι το πιο ανθυγιεινό μέρος», σχολίασε κάποιος. «Τέλεια τώρα που έχεις ωμά νιόκι», έγραψε ένα δεύτερο άτομο. «Πώς επιτρέπεται αυτό, ενώ το δικό μου μπουκάλι νερό όχι;», έγραψε κάποιος ένας τρίτος. «Θα μπορούσες να πάρεις μαζί σου και ένα σάντουιτς», σχολίασε ένα τέταρτο άτομο.

Ωστόσο, ένας άλλος χρήστης τάχθηκε υπέρ της δημιουργού στα σχόλια, λέγοντας: «Πώς γίνεται όλοι να μην καταλαβαίνουν το νόημα; Σου δείχνει ότι τα ζυμαρικά είναι τόσο εύκολα στην παρασκευή που θα μπορούσες να τα φτιάξεις και σε αεροπλάνο - Δεν τα έφαγε! Ήταν απλώς μια επίδειξη...».

