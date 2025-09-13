Μητέρα 26 ετών έχει αποκτήσει 22 παιδιά και θέλει να φτάσει τα 100: Η απίστευτη ιστορία της Ρωσίδας (vid)

Μόλις στα 26 της η Kristina Ozturk έχει ήδη αποκτήσει 22 παιδιά και δηλώνει πως δεν πρόκειται να σταματήσει πριν φτάσει τα 100.

Η ιστορία της Kristina Ozturk κάνει τον γύρο του κόσμου και έχει γίνει viral. Πρόκειται για μια 26χρονη μητέρα που έχει ήδη 22 παιδιά. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι τα 20 παιδιά της γεννήθηκαν μέσα σε έναν χρόνο.

Η Kristina κατάγεται από την Ρωσία, ζει στη Γεωργία και είναι παντρεμένη με τον Galip Ozturk, έναν Τούρκο επιχειρηματία, με τον οποίο αποφάσισαν να δημιουργήσουν τη μεγαλύτερη και πιο ευτυχισμένη οικογένεια στον κόσμο.

Πώς έφτασαν να έχουν 22 παιδιά

Από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Ιούλιο του 2021, το ζευγάρι επένδυσε περίπου 180.000 δολάρια σε υπηρεσίες παρένθετης μητρότητας. Το αποτέλεσμα; Εντυπωσιακό. Το ένα παιδί άρχισε να έρχεται μετά το άλλο στο σπίτι τους, δίνοντας αμέτρητη χαρά και ευτυχία στην Kristina και στον Galip. Το πιο εντυπωσιακό όμως, είναι το γεγονός ότι το ζευγάρι έχει βάλει στόχο να φτάσει τα 100 παιδιά.

Η λίστα με τα ονόματα των παιδιών είναι σχεδόν ατελείωτη: Victoria, Mustafa, Maryam, Ayrin, Alice, Hassan, Judy, Harper, Teresa, Hussein, Anna, Isabella, Ismail, Mehmet, Ahmet, Ali, Kristina, Alena, Sarah, Lockman, Alparslan και Olivia.

Η Kristina και ο Galip όπως είναι λογικό δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν μόνοι τους στη φροντίδα και τις υποχρεώσεις των 22 παιδιών τους και έχουν αρκετές νταντάδες στο πλευρό τους. Παρόλα αυτά, η 26χρονη μητέρα υποστηρίζει ότι συμμετέχει ενεργά στην καθημερινότητα των παιδιών της. Όπως δηλώνει, «δεν αφήνω την ανατροφή τους αποκλειστικά στις νταντάδες. Κάνω ό,τι κάνει κάθε μητέρα – απλώς το κάνω επί 22 φορές».

Ωστόσο, η οικογένεια αντιμετωπίζει και δυσκολίες. Το 2023, ο Galip καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια φυλάκισης για παράνομη κατοχή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. Παρά τις δικαστικές περιπέτειες, η Kristina παραμένει προσηλωμένη στην οικογένειά της και συνεχίζει να μοιράζεται στιγμές από την απίθανη καθημερινότητά της στα social media, όπου συγκεντρώνει χιλιάδες ακολούθους.

