Φωτογράφος δείχνει πώς αλλάζουν τα πρόσωπα μετά από 1,2 και 3 ποτήρια κρασί (vid)

Τι αλλάζει στην έκφρασή μας μετά από ένα, δύο ή τρία ποτήρια κρασί; Βραζιλιάνος φωτογράφος απαθανάτισε φίλους του για να δείξει, μέσα από χαμόγελα και αυθορμητισμό, την επιρροή του αλκοόλ.

Μάλλον όλοι δείχνουμε λίγο διαφορετικοί αφού πιούμε σχεδόν ένα μπουκάλι κρασί. Ο φωτογράφος Μάρκος Αλμπέρτι αποφάσισε να απαθανατίσει τους φίλους του μετά από ένα, δύο και τρία ποτήρια, για να συγκρίνει τα αποτελέσματα.

Έτσι οι φωτογράφος αποτύπωσε στον φακό την επιρροή του αλκοόλ στις εκφράσεις του ανθρώπου και τα αποτελέσματα ήταν κάτι παραπάνω από ενδιαφέροντα.

Η διαφορά ανάμεσα στις φωτογραφίες και η «καλή» πλευρά του κρασιού

Η πρώτη φωτογραφία τραβήχτηκε μόλις οι φίλοι έφτασαν στο στούντιο, μετά από μια ολόκληρη μέρα δουλειάς και μποτιλιαρίσματος: «Υπάρχει μια φράση για το κρασί που μου αρέσει πολύ: Το πρώτο ποτήρι είναι για το φαγητό, το δεύτερο για την αγάπη, το τρίτο για την τρέλα», εξήγησε ο Αλμπέρτι.

Στο τέλος κάθε ποτηριού, τραβούσε κι ένα στιγμιότυπο, καταγράφοντας τις αλλαγές στις εκφράσεις: «Μετά το τρίτο ποτήρι, εμφανίστηκαν πολλά χαμόγελα και ακούστηκαν πολλές ιστορίες», σημειώνεται στην ιστοσελίδα του.

Το σκεπτικό πίσω απ' το project: «Ήθελα να αναδείξω τη θετική πλευρά του κρασιού»

Ο Αλμπέρτι πρόσθεσε: «Ξεκίνησα αυτό το πρότζεκτ γιατί όταν ψάχνεις στο διαδίκτυο για το αλκοόλ βρίσκεις μόνο αρνητικά. Ήθελα να δείξω τη θετική πλευρά του, φυσικά μεταξύ φίλων που πίνουν υπεύθυνα σε ωραίο περιβάλλον. Σαν πορτρέτα στη διάρκεια ενός happy hour».

Το πρότζεκτ διήρκεσε έξι βράδια και ο Αλμπέρτι κάλεσε φίλους από διαφορετικούς κύκλους, πολλοί από αυτούς δεν γνωρίζονταν καν μεταξύ τους: «Ήταν πολύ αστείο να βλέπεις πώς αλληλεπιδρούν πριν και μετά το κρασί. Στο τέλος έγιναν όλοι φίλοι», είπε.

Στα πρώτα καρέ οι περισσότεροι εμφανίζονται σοβαροί και κουρασμένοι, κάτι λογικό μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο, στις τελευταίες φωτογραφίες τα πρόσωπα φωτίζονται από γέλια, κλείσιμο ματιού, αστείες γκριμάτσες και χαλαρή διάθεση.

Ολόκληρη η συλλογή εικόνων είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Αλμπέρτι και μπορείτε να το δείτε εδώ.

