Στην Κίνα για χαρτί υγείας… βλέπεις πρώτα διαφήμιση! Το νέο viral trend που προκαλεί αντιδράσεις (vid)

Στην Κίνα οι τουαλέτες έγιναν… έξυπνες! Νέα συστήματα ζητούν από τους χρήστες να δουν μια διαφήμιση ή να πληρώσουν για να πάρουν χαρτί υγείας. Το viral trend που κάνει θραύση στο διαδίκτυο.

Ένα νέο βίντεο που κυκλοφόρησε στο Facebook από το China Insider έχει γίνει viral, προκαλώντας έκπληξη και αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο. Σε αυτό φαίνεται μια νεαρή γυναίκα να βρίσκεται σε δημόσια τουαλέτα, όπου για να αποκτήσει πρόσβαση σε μια λωρίδα χαρτιού υγείας πρέπει πρώτα να σαρώσει ένα QR code με το κινητό της και να παρακολουθήσει μια σύντομη διαφήμιση.

Το σύστημα λειτουργεί με δύο τρόπους: είτε ο χρήστης βλέπει μια μικρή διαφήμιση, είτε πληρώνει περίπου 0,07 δολάρια για κάθε λωρίδα χαρτιού υγείας.

Η Κίνα και η «μάχη» κατά της σπατάλης χαρτιού υγείας

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Κίνα δοκιμάζει τεχνολογικές λύσεις για να περιορίσει τη σπατάλη στις δημόσιες τουαλέτες. Από το 2017, σε τουριστικά σημεία υψηλής επισκεψιμότητας τοποθετήθηκαν «έξυπνοι» διανομείς με facial recognition, οι οποίοι έδιναν μόνο μία λωρίδα χαρτί (60 εκατοστά) ανά άτομο κάθε εννέα λεπτά.

Το 2019 η τεχνολογία εξελίχθηκε με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που κατέγραφαν τους χρήστες και έδιναν χαρτί κάθε 10 λεπτά, με στόχο να αποτραπεί το φαινόμενο όπου τουρίστες έπαιρναν ολόκληρους ρόλους χαρτιού φοβούμενοι ότι δεν θα βρουν ξανά.

Η νέα εποχή: χαρτί υγείας με… διαφημίσεις

Το 2025, η τεχνολογία κάνει ακόμα ένα βήμα μπροστά – ή, όπως λένε πολλοί χρήστες στα social media, προς τα πίσω. Οι νέοι διανομείς χαρτιού λειτουργούν με το μοντέλο «watch-to-unlock»: για να πάρεις χαρτί υγείας, βλέπεις πρώτα μια διαφήμιση στο κινητό σου.

Η ιδέα είναι ξεκάθαρη: λιγότερη σπατάλη, περισσότερη «ευαισθητοποίηση» αλλά και έσοδα από διαφημίσεις. Ωστόσο, το ζήτημα που προκύπτει είναι προφανές: Τι γίνεται αν δεν έχεις μαζί σου το κινητό; Ή αν έχεις ξεμείνει από μπαταρία;

Cyberpunk Reality in #China: Toilet Paper Now Costs Money



In some public restrooms in China, toilet paper is no longer free.



For a small piece of paper, you now have to pay around 6 rubles — or watch an ad on a screen to get it.



A true glimpse of a futuristic, cashless society… pic.twitter.com/HMm2v0LyTA — WORLD INSIGHT (@WORLDINSIGHTCH) September 8, 2025

Αντιδράσεις και σχόλια στο διαδίκτυο

Το βίντεο προκάλεσε πλημμύρα σχολίων, με πολλούς χρήστες να το χαρακτηρίζουν «την πιο αμήχανη στιγμή του τουρισμού στην Κίνα». Άλλοι το είδαν πιο θετικά, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η σπατάλη και εξασφαλίζεται ότι όλοι θα έχουν πρόσβαση σε λίγο χαρτί.

Κάποιοι μάλιστα έκαναν χιούμορ:

«Φαντάσου να σου πεταχτεί διαφήμιση για delivery την ώρα που καίγεσαι στην τουαλέτα!»

«Στην Ελλάδα θα είχαμε ολόκληρη ουρά απ’ έξω γιατί όλοι θα βλέπαμε TikTok για χαρτί υγείας!»

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ