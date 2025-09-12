Καθηγητής ταξίδεψε στην Τήλο και του αποκάλυψαν πως έχει διοριστεί στη Λέρο (vid)

Με μια βαλίτσα γεμάτη όνειρα για τη νέα του θέση στην Τήλο, ο Μιχάλης Πεταβράκης βρέθηκε μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη αφού τοποθετήθηκε τελικά σε άλλο νησί, στη Λέρο.

Με τις αποσκευές φορτωμένες στο αυτοκίνητο, ο Μιχάλης Πεταβράκης ξεκίνησε για την ακριτική Τήλο, όπου είχε διοριστεί ως αναπληρωτής καθηγητής Φυσικής. Ωστόσο, η άφιξή του στο νησί τον περίμενε με μια δυσάρεστη ανατροπή αφού ο διορισμός του αφορούσε άλλο μέρος.

«Η διευθύντρια μου είπε "συγγνώμη, έγινε λάθος, δεν έπρεπε να παρουσιαστείτε στην Τήλο, αλλά στη Λέρο"», εξηγεί ο ίδιος σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok. Αναστατωμένος, και αφού ήδη είχε πληρώσει τα έξοδα της μετακίνησης, πήρε το πλοίο για τη Λέρο.

«Ξέραμε ότι όλα γίνονται την τελευταία στιγμή, ξέραμε ότι είναι ανοργάνωτα. Αυτό που δεν ξέραμε είναι ότι μπορεί να ξεκινάς για κάπου, να φτάνεις αλλού και να τοποθετείσαι σε άλλο νησί», τονίζει ο κ. Πεταβράκης.

«Παρεξήγηση» απαντά το Υπουργείο: Απάνθρωπες οι συνθήκες για τους εκπαιδευτικούς

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ALPHA , χαρακτήρισε το περιστατικό «παρεξήγηση»: «Στην Τήλο δεν υπάρχει τμήμα ένταξης. Λάθη μπορεί να συμβούν, όμως διορθώνονται. Ο εκπαιδευτικός ενημερώθηκε από τη διεύθυνση εκπαίδευσης και συμφώνησε με τη μετακίνησή του. Θεωρώ ότι το ζήτημα έχει λήξει», σημείωσε.

Στην εκπομπή μίλησε και η αναπληρώτρια δασκάλα Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου από τη Θεσσαλονίκη: «Είναι απάνθρωπο να ζούμε με την αβεβαιότητα του σε ποιο σχολείο θα βρεθούμε. Στο Κιλκίς πήγαινα κάθε μέρα με ταξί, πληρώνοντας 100 ευρώ τη διαδρομή. Ο μισθός μου εξαφανιζόταν σε εννέα με δέκα μετακινήσεις», κατήγγειλε.

Η κ. Παπαδημητρίου, που αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, εξέφρασε τον μεγαλύτερό της φόβο, ο οποίος είναι να τοποθετηθεί σε σχολείο χωρίς πρόσβαση για ΑμεΑ: «Όταν το έθεσα στο υπουργείο, η απάντηση που έλαβα ήταν: "Αν οι γιατροί κρίνουν ότι δεν μπορείτε να πάτε, τότε παραιτηθείτε"».

Ο κ. Παπαδομαρκάκης παραδέχτηκε ότι πρόκειται για σοβαρό ζήτημα: «Τα σχολεία πρέπει να έχουν πρόσβαση για άτομα με αναπηρία. Είναι έργο που πρέπει να γίνει και θα δούμε πώς θα το υλοποιήσουμε», ανέφερε.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ