Οι αγρότες έχουν μία σειρά αιτημάτων προς τον πρωθυπουργό και μόνο εάν υπάρξουν απαντήσεις σε αυτά, θα πάνε σε διάλογο μαζί του.

Aποφασισμένοι να πάνε μέχρι τέλους οι αγρότες μετά την σημερινή τους (13/12) απόφαση στην πανελλαδική σύσκεψη των 57 μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας, να μην προσέλθουν σε διάλογο με τον πρωθυπουργό την προσεχή Δευτέρα εφόσον δεν έχουν σαφείς απαντήσεις σε μία σειρά από αιτήματα.

Στο μπλόκο της Νίκαιας, αλλά και στα υπόλοιπα μεγάλα μπλόκα, η παρουσία των αγροτών παραμένει μαζική, με δεκάδες τρακτέρ παρατεταγμένα και καθημερινές συνελεύσεις για τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων.

Η λίστα των αιτημάτων σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχει ως εξής:

