Η κλιματική κρίση απειλεί όσο ποτέ τον πλανήτη: Ζωτικής σημασίας ανάβλυση ωκεανών δεν συνέβη για πρώτη φορά στα χρονικά

Έντονες ανησυχίες προκαλεί η αποτυχία μιας ζωτικής θαλάσσιας αναβλύσεως στον Κόλπο του Παναμά. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κατάρρευση αυτού του κρίσιμου φαινομένου μπορεί να είναι μόνιμη και να οφείλεται στην κλιματική αλλαγή.

Η αποτυχία μιας ζωτικής θαλάσσιας ανοδικής ροής έχει «πυροδοτήσει» έντονες ανησυχίες για για οικολογική καταστροφή, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Κάθε χρόνο, από τον Δεκέμβριο έως τον Απρίλιο, οι βόρειοι άνεμοι δημιουργούν ένα ανοδικό ρεύμα στα βαθιά νερά του Κόλπου του Παναμά.

Αυτή η ανάβλυση φέρνει κρύα, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά νερά στην επιφάνεια, προστατεύοντας τα ευάλωτα κοράλλια και πυροδοτώντας μια «έκρηξη» θαλάσσιας ζωής. Ωστόσο, οι ερευνητές αναφέρουν ότι η ανοδική πορεία του Ειρηνικού Παναμά απέτυχε για πρώτη φορά σε πάνω από 40 χρόνια καταγραφών και μπορεί να πρόκειται για μόνιμη αλλαγή.

Σοβαρές προειδοποιήσεις για το μέλλον: Ασυνήθιστες θερμοκρασίες στη θάλασσα

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κατάρρευση αυτού του κρίσιμου ετήσιου μοτίβου μπορεί να έχει δυνητικά τεράστιες συνέπειες, με το κλίμα να αποτελεί την πιθανότερη αιτία. Ο Dr. Aaron O'Dea, από το Smithsonian Tropical Research Institute, εξηγεί: «Πάνω από το 95% της θαλάσσιας βιομάζας του Παναμά προέρχεται από τον Ειρηνικό χάρη στην ανάβλυση. Είναι η βάση της πιο πολύτιμης βιομηχανίας θαλάσσιων εξαγωγών μας (σχεδόν 200 εκατομμύρια δολάρια ετησίως). Χωρίς αυτήν, πιθανόν να δούμε κατάρρευση τροφικών πλεγμάτων, μείωση αλιείας και αυξημένο θερμικό στρες στα κοράλλια».

Η ανάβλυση κορυφώνεται μεταξύ του Ιανουαρίου και του Απριλίου, αποτελώντας θεμελιώδες μέρος των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της Κεντρικής Αμερικής. Ιστορικά, άρχιζε γύρω στις 20 Ιανουαρίου και διαρκούσε περίπου 66 ημέρες, με τις θερμοκρασίες επιφανείας να πέφτουν ακόμη και στους 14,9°C.

Φέτος, όμως, η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από τους 25°C μέχρι τις 4 Μαρτίου, 42 ημέρες αργότερα από το συνηθισμένο. Η ψυχρή περίοδος ήταν 82% μικρότερη, μόλις 12 ημέρες, με κατώτατο όριο τους 23,3°C. Αυτό δείχνει καθαρά ότι το ρεύμα που φέρνει το κρύο νερό στην επιφάνεια απέτυχε.

Απειλή για τα κοράλλια και τα οικοσυστήματα

Κανονικά, η ανάβλυση προκαλεί άνθιση πλαγκτόν και φυκιών που είναι ορατή ακόμη και από δορυφόρους. Φέτος, όμως, αυτό το φαινόμενο απουσιάζει σχεδόν ολοκληρωτικά.

Η απουσία θρεπτικών υδάτων απειλεί την αλιεία, αλλά και τα κοράλλια. Όταν το νερό θερμαίνεται υπερβολικά, τα κοράλλια αποβάλλουν τα άλγη «ζωοξανθέλλες» που τους δίνουν χρώμα και τροφή, οδηγώντας σε λεύκανση και θάνατο.

Η φετινή αποτυχία συνδέεται με τη δραματική μείωση των βορείων ανέμων, που είναι κατά 74% λιγότεροι και μικρότερης διάρκειας. Παρά την ένταση τους, δεν ήταν αρκετοί να κινήσουν τη διαδικασία. Οι ερευνητές δεν είναι βέβαιοι αν πρόκειται για μεμονωμένο γεγονός που οφείλεται στη φετινή «Λα Νίνια», ή για μόνιμη αλλαγή που σχετίζεται με την κλιματική κρίση. Ο Dr. O'Dea καταλήγει: «Η κλιματική διαταραχή μπορεί να ανατρέψει διαδικασίες που οι παράκτιες κοινότητες βασίζονταν σε αυτές για χιλιετίες».

