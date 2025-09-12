Το FBI ανακοίνωσε και επίσημα τη σύλληψη του δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ (vid)

Το FBI κατονόμασε τον δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, οποίος ομολόγησε σε συγγενή του ενώ βρέθηκαν βίντεο και όπλα με χαραγμένα μηνύματα.

Σε συνέντευξη Τύπου, το FBI ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ είναι ο Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος συνελήφθη σήμερα (12/9) απ' τις αμερικανικές Αρχές. «Τον πιάσαμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνήτης της Γιούτα.

Σύμφωνα με την αστυνομία των ΗΠΑ, ο Ρόμπινσον είχε ομολογήσει σε συγγενικό του πρόσωπο ότι διέπραξε τον φόνο, ενώ καταγράφηκε σε βίντεο από τον τόπο του εγκλήματος. Κατά τη σύλληψή του φορούσε ρούχα που ταυτίζονται με αυτά που καταγράφονται στις κάμερες ασφαλείας.

🚨 BREAKING: Mugshots of Charlie Kirk's suspected assassin Tyler Robinson released pic.twitter.com/xsFCmqmqzt — Fox News (@FoxNews) September 12, 2025

Βρέθηκαν βίντεο και όπλα με χαραγμένους κάλυκες στην κατοχή του

Το FBI ανέφερε ότι ο Ρόμπινσον το τελευταίο διάστημα είχε εμφανίσει έντονη πολιτικοποίηση. Σε συνομιλία με συγγενή του είχε αναφερθεί στην επίσκεψη του Κερκ στη Γιούτα, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν τον συμπαθούσε και χαρακτηρίζοντας τον συντηρητικό σχολιαστή «γεμάτο μίσος» που «διέδιδε μίσος».

Photos of the alleged Charlie Kirk assassin Tyler Robinson, age 22. pic.twitter.com/20HhrTRTtb — Pop Crave (@PopCrave) September 12, 2025

Παράλληλα, σε διαδικτυακές συνομιλίες του φέρεται να είχε μιλήσει για ανάκτηση μιας καραμπίνας από συγκεκριμένο σημείο. Οι ερευνητές επιβεβαίωσαν ότι στις σφαίρες είχε χαράξει μηνύματα.

Στην έρευνα βρέθηκε και ένα τουφέκι bolt action τυλιγμένο σε πετσέτα, εξοπλισμένο με βάση για σκοπευτικό. Σε κάλυκες που εντοπίστηκαν υπήρχαν επιγραφές όπως: «Hey fascist! Catch!», «O bella ciao, bella ciao» και «If you read this you are gay lmao».

