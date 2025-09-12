Η μεγαλύτερη απευθείας πτήση στον κόσμο: 29 ώρες στον αέρα από Σαγκάη-Μπουένος Άιρες (vid)

Αεροπορική εταιρεία ετοιμάζεται να λανσάρει τη μεγαλύτερη σε διάρκεια απευθείας πτήση στον κόσμο, που θα διαρκεί σχεδόν 29 ώρες και θα κατευθύνεταθ από τη Σαγκάη μέχρι το Μπουένος Άιρες, με ενδιάμεση στάση στο Όκλαντ.

Η μεγαλύτερη σε διάρκεια απευθείας πτήση στον κόσμο αναμένεται να ξεκινήσει εντός ολίγου καιρού, με τους επιβάτες να παραμένουν στον αέρα για 29 ώρες πριν προσγειωθούν στον προορισμό τους.

Όσοι έχουν ταξιδέψει προς Αυστραλία, ΗΠΑ ή Ιαπωνία ξέρουν καλά πόσο κουραστικές και ανυπόφορες είναι οι πολλές ώρες στον αέρα. Η China Eastern Airlines θα εγκαινιάσει πολύ σύντομα τη νέα πτήση, που θα ξεκινά από το Διεθνές Αεροδρόμιο Pudong της Σαγκάης και θα καταλήγει στο Ezeiza του Μπουένος Άιρες, με ενδιάμεση στάση στο Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας.

Η πτήση σπάει το ρεκόρ του δρομολογίου Σιγκαπούρη–Νέα Υόρκη

Προς το παρόν, η μεγαλύτερη πτήση είναι η Σιγκαπούρη–Νέα Υόρκη, με διάρκεια σχεδόν 19 ώρες και περίπου 10.000 μίλια. Όμως η νέα διαδρομή θα σπάσει το ρεκόρ με 12.229 μίλια και σχεδόν 29 ώρες ταξιδιού, με 2,5 ώρες στάση στη Νέα Ζηλανδία.

Το φαγητό στα αεροπλάνα σπάνια εντυπωσιάζει, οπότε το να υπομείνει κανείς τέσσερα ή πέντε γεύματα στον αέρα θα είναι πρόκληση. Και φυσικά, η τουαλέτα είναι αναπόφευκτη, εκτός κι αν έχεις… υπεράνθρωπη αντοχή μέχρι το Όκλαντ. Παρά τη στάση στη Νέα Ζηλανδία, η πτήση θεωρείται απευθείας, αφού οι επιβάτες θα παραμείνουν στο ίδιο αεροπλάνο και στις ίδιες θέσεις.

Το κόστος και η ημερομηνία έναρξης

Οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ 1.280 και 1.400 λιρών το άτομο για απλή μετάβαση, ένα σεβαστό ποσό θα έλεγε κανείς, ιδίως αν σκεφτεί τη διάρκεια του ταξιδιού. Ίσως, μάλιστα, να αξίζει να δώσει κανείς κάτι παραπάνω για περισσότερη άνεση στην πρώτη θέση.

Οι πτήσεις θα ξεκινήσουν στις 4 Δεκεμβρίου και όπως σχολιάζουν χιουμοριστικά τα διεθνή μέσα, δεν αποκλείεται την αμέσως επόμενη εβδομάδα να δούμε σχετικό βίντεο από τον MrBeast.