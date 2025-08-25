Η Αλβανία απέκτησε τον δικό της Ιησού Χριστό εμπνευσμένο από αυτόν της Βραζιλίας (vid)

Στα βόρεια της Αλβανίας, στήθηκε το πρώτο άγαλμα του Ιησού Χριστού, ένα έργο εμπνευσμένο από το αντίστοιχο στο Ρίο ντε Τζανέιρο, που στοχεύει να αποτελέσει τον νέο τουριστικό πόλο έλξης.

Η Αλβανία απέκτησε το δικό της άγαλμα του Ιησού Χριστού, τοποθετημένο σε μία από τις πιο εντυπωσιακές ορεινές περιοχές της χώρας, την Nikaj-Mertur στην Tropoja.

Το άγαλμα φιλοτεχνήθηκε από τον Sokol Ndue Progni, κάτοικο της περιοχής. Η μορφή του Χριστού με ανοιχτά χέρια παραπέμπει στο εμβληματικό μνημείο του Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία. Στην τελετή εγκαινίων παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της εκκλησίας, κάτοικοι της Tropoja, καθώς και πολλοί καλεσμένοι από την Αλβανία και τη διασπορά.

The statue of Jesus Christ was erected at the top of the Albanian Alps. This marks a significant event as it is noted as the first time in the history of the Merturi region that such a monument has been erected. From 1944 until 1992, religion was banned in communist Albania.… pic.twitter.com/cUl4ih45E1 — Kastriot Haxhiaj (@khaxhiaj) August 18, 2025

Στόχος: Η υψηλή τουριστική ανάπτυξη της περιοχής

Η πρωτοβουλία για την ανέγερση προήλθε απ' τους πιστούς της περιοχής, καθώς και τους οργανισμούς, με σκοπό να δοθεί νέα τουριστική πνοή στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Ντόπιοι και διοργανωτές πιστεύουν ότι η περιοχή θα εξελιχθεί σε νέο τουριστικό προορισμό, προσελκύοντας επισκέπτες από την Αλβανία αλλά και το εξωτερικό.

