Δημοσκόπηση Action24: Η διαφορά ΝΔ - ΠΑΣΟΚ και ο οριακός ΣΥΡΙΖΑ - Πόσοι θα ψήφιζαν ένα κόμμα Τσίπρα
Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση για τα προβλήματα των πολιτών, τα ποσοστά των κομμάτων και τον καταλληλότερο για πρωθυπουργό.
Διψήφια παραμένει η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της εταιρίας της Opinion Poll για λογαριασμό του Action24, την ώρα που οι πολίτες αξιολογούν την ακρίβεια ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα.
Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr
@Photo credits: eurokinissi
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Μητσοτάκης: Το video στο Πρωθυπουργικό Γραφείο για το Final 4 και οι ευχές για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό
- Γεωργιάδης κατά Ακρίτα για Ιπποκράτειο: « Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά να ξανάρθει ο γιατρός και ας παίρνει φακελάκια;»
- Το μήνυμα Μητσοτάκη στους πρώην, οι βόλτες του Γρηγόρη στη ΔΕΘ και η επιμονή για εκλογές το '27