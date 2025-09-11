Από τη Νέα Υόρκη στο Λονδίνο στο μισό χρόνο: Το Overture αλλάζει τις υπερηχητικές πτήσεις

Η Boom Supersonic και η NASA φέρνουν υπερηχητικά αεροσκάφη με ταχύτητα 1,7 Mach στις ΗΠΑ. Το Overture μειώνει στο μισό το χρόνο πτήσεων Νέα Υόρκη-Λονδίνο.

Η υπερηχητική πτήση επιστρέφει στο προσκήνιο, αλλά παραμένει ένα τελευταίο νομικό εμπόδιο: μέχρι σήμερα, οι πτήσεις με ταχύτητα πάνω από 1 Mach πάνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν αυστηρά απαγορευμένες για λόγους ηχορύπανσης.

Το τέλος της απαγόρευσης

Μετά την απόσυρση του Concorde το 2003, οι υπερηχητικές πτήσεις παρέμεναν μόνο σε περιορισμένα πειραματικά προγράμματα. Τώρα, κατατίθεται νομοσχέδιο στη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη δημιουργία ειδικών υπερηχητικών διαδρομών που θα επιτρέπουν πτήσεις υψηλής ταχύτητας πάνω από την αμερικανική επικράτεια, ανοίγοντας το δρόμο για την επόμενη γενιά υπερηχητικών αεροσκαφών.

The X-59 is ON THE MOVE!👏@NASA's X-59 quiet supersonic research aircraft has successfully completed its first low-speed taxi test, moving under its own power for the very first time!



This is the last series of ground tests for the X-59 to complete before first flight.✈️… pic.twitter.com/B6guVIx7rw — NASA Aeronautics (@NASAaero) July 17, 2025

Τα υπερηχητικά πρότζεκτ

X-59 της NASA: Πειραματικό αεροσκάφος, δοκιμές πτήσης προγραμματισμένες για το τέλος του 2025. Στόχος: μείωση του θορύβου σε επίπεδα ανεκτά από τους πολίτες.

Boom Supersonic - Overture: Το πρώτο υπερηχητικό επιβατικό αεροσκάφος μετά το Concorde. Σχεδιάζεται να φτάνει τα 1,7 Mach, μειώνοντας στο μισό το χρόνο μιας διηπειρωτικής πτήσης. Η Boom αναμένει να ολοκληρώσει το πρώτο πρωτότυπο κινητήρα μέχρι το τέλος του έτους, με ενδιαφερόμενες αεροπορικές εταιρείες όπως American Airlines, Japan Airlines και United Airlines.

Χαρακτηριστικά Overture

Χωρητικότητα: 80 επιβάτες με πολυτελή καθίσματα business class.

Εμβέλεια: 4.888 μίλια, αρκετή για διηπειρωτικές ή διατλαντικές πτήσεις, με ενδιάμεσες στάσεις για μεγαλύτερες αποστάσεις.

Κατανάλωση καυσίμων: 2-3 φορές υψηλότερη ανά θέση σε σχέση με αεροσκάφη όπως το Airbus A350 ή το Boeing 787.

Ναύλα: Περίπου 38% υψηλότεροι από τα τρέχοντα ναύλα business class. Για παράδειγμα, μια πτήση Νέα Υόρκη–Λονδίνο αναμένεται να κοστίζει περίπου 4.830 δολάρια έναντι μέσης τρέχουσας τιμής 3.500 δολαρίων.

Η επόμενη δεκαετία

Η υιοθέτηση υπερηχητικών επιβατικών αεροσκαφών υπόσχεται να αλλάξει δραστικά τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουμε, συντομεύοντας σημαντικά τις πτήσεις μεταξύ ηπείρων και ανοίγοντας το δρόμο για νέα επιχειρηματικά και τουριστικά μοντέλα.

