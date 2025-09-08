Είναι το padel το πιο hot άθλημα της εποχής μας;

Από τον Ζιντάν και τον Μέσι μέχρι τον κολλητό σου που σε πρήζει να κλείσετε γήπεδο, όλοι θέλουν να μπουν στο «κλουβί» με τη φουτουριστική ρακέτα. Αλλά τι κάνει τέλος πάντων το padel τόσο εθιστικό;

Ούτε τόσο σοβαρό όσο το τένις, ούτε τόσο εξαντλητικό όσο το σκουός, το padel είναι το παιχνίδι που μπήκε με φόρα στη ζωή μας και δεν δείχνει σε καμία περίπτωση έτοιμο να φύγει στο προσεχές μέλλον.

Αν έχεις βρεθεί έστω και για λίγο στα social (ή έχεις έναν φίλο που μιλάει γι’ αυτό non-stop), τότε σίγουρα θα ξέρεις ότι το padel είναι το νέο talk of the town. Με γήπεδα που ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια, τουρνουά που μεταδίδονται πλέον από Eurosport και Canal+, και εταιρείες που επενδύουν δυνατά σε αυτό, μιλάμε για την πιο φρέσκια τρέλα του αθλητισμού.

Τι το ξεχωριστό έχει λοιπόν;

Είναι προσβάσιμο. Δεν χρειάζεσαι εμπειρία τένις για να μπεις στο παιχνίδι. Οι κανόνες μαθαίνονται σε δευτερόλεπτα και η διασκέδαση ξεκινάει αμέσως.

Είναι social. Παίζεται αποκλειστικά σε ζευγάρια, άρα έχεις πάντα παρέα μέσα στο γήπεδο. Και το καλύτερο; Το «τρίτο ημίχρονο» με φαγητό και μπύρες μετά τον αγώνα είναι σχεδόν… υποχρεωτικό.

Είναι γρήγορο. Σε 90 λεπτά έχεις παίξει, έχεις ιδρώσει, έχεις βγάλει stories και έχεις ήδη κανονίσει το επόμενο ματς.

Δεν είναι τυχαίο που celebrities όπως ο Μπέκαμ, η Σακίρα, ο Ζλάταν και ο Ζιντάν έχουν γίνει πρεσβευτές του. Και δεν είναι τυχαίο που μέχρι και οι πιο busy επιχειρηματίες βρίσκουν χρόνο να παίξουν ανάμεσα σε δύο meetings.

Φυσικά, εκεί που υπάρχει hype, υπάρχουν και brands. Adidas, Puma, Asics και high fashion οίκοι μπαίνουν δυναμικά, λανσάροντας από σούπερ stylish παπούτσια μέχρι ρακέτες Prada (ναι, με 1.700€). Το padel είναι πλέον κάτι παραπάνω από άθλημα, είναι lifestyle.

Το καλύτερο; Δεν έχει «ταμπέλες». Μπορούν να παίζουν όλοι. CEOs, φοιτητές, αθλητές, ακόμα και η παρέα σου που ψάχνει αφορμή για να βγει από το γυμναστήριο. Και μάλλον αυτό είναι το μυστικό του, η αίσθηση ότι δεν χρειάζεται να είσαι pro για να περάσεις καλά.

Όποιος έχει παίξει έστω και μία φορά μπορεί να καταλάβει το πόσο «κολλητικό» μπορεί να γίνει.