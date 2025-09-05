H λίστα με τις πόλεις της Ευρώπης που είναι πιο δύσκολο να αγοράσεις σπίτι: Η θέση της Αθήνας

Η Αθήνα βρέθηκε στις πρώτες θέσεις των πιο ακριβών πόλεων της Ευρώπης για αγορά κατοικίας, ενώ και η Θεσσαλονίκη δεν έμεινε εκτός της λίστας.

Το όνειρο του «δικού σου σπιτιού» στην Ευρώπη μοιάζει όλο και πιο μακρινό και στην Ελλάδα ακόμη περισσότερο. Η νέα έρευνα της Deloitte για το 2025 ήρθε να μας υπενθυμίσει κάτι που ήδη υποψιαζόμασταν, ότι η αγορά κατοικίας δεν είναι πια υπόθεση κάποιων χρόνων αποταμίευσης, αλλά μια εξαιρετικά δύσκολη (και για πολλούς αδύνατη) εξίσωση.

Σύμφωνα με το European Property Index, λοιπόν, η Αθήνα φιγουράρει στη δεύτερη θέση των πιο ακριβών πόλεων για αγορά σπιτιού, ακριβώς πίσω από το Άμστερνταμ, με 15,3 ετήσιους μισθούς να απαιτούνται για ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικών.

Με απλά λόγια, αν έβαζες στην άκρη ολόκληρο τον μισθό σου χωρίς να ξοδέψεις ούτε ευρώ, θα χρειαζόσουν πάνω από 15 χρόνια για να αποκτήσεις το «κεραμίδι» σου στην πρωτεύουσα. Και αν αυτό σου φαίνεται βαρύ, η Θεσσαλονίκη κατέχει κι αυτή μια θέση στη δεκάδα, επιβεβαιώνοντας ότι η στεγαστική κρίση δεν κάνει διακρίσεις.

Το ενδιαφέρον είναι πως η λίστα φέρνει «παρέα» στην Ελλάδα πόλεις όπως η Πράγα, η Μπρατισλάβα και η Λιουμπλιάνα, δείχνοντας ότι η ακριβή στέγη δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο.

Στον αντίποδα, πόλεις όπως το Τορίνο, η Οντένσε και το Μάντσεστερ αναδεικνύονται ως οι πιο προσιτές στην Ευρώπη, με λιγότερους από πέντε ετήσιους μισθούς να αρκούν για ένα καινούργιο διαμέρισμα.

Μπορεί να κοιτάμε με νοσταλγία τα όνειρα της προηγούμενης γενιάς για «δικό μας σπίτι», αλλά η πραγματικότητα δείχνει πως για πολλούς η ιδιοκτησία μοιάζει με πολυτέλεια. Κι αν δεν αλλάξει κάτι δραστικά, ίσως οι πίνακες της Deloitte τα επόμενα χρόνια να μας εκπλήσσουν όλο και λιγότερο.

Οι πιο ακριβές πόλεις στην Ευρώπη για αγορά σπιτιού:

Άμστερνταμ, Ολλανδία Αθήνα, Ελλάδα Πράγα, Τσεχία Κόσιτσε, Σλοβακία Μπρνο, Τσεχία Μπάνσκα Μπίστριτσα, Σλοβακία Μπρατισλάβα, Σλοβακία Λιουμπλιάνα, Σλοβενία Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Βουδαπέστη, Ουγγαρία

Οι πιο προσιτές πόλεις στην Ευρώπη για αγορά σπιτιού