Ημέρα της Κρίσης: Χάρτης αποκαλύπτει ποιες τοποθεσίες θα κινδυνεύσουν περισσότερο σε ένα πυρηνικό χτύπημα

Οι τοποθεσίες στις ΗΠΑ που κινδυνεύουν περισσότερο σε έναν ενδεχόμενο πυρηνικό πόλεμο.

Ένας χάρτης που περιγράφει λεπτομερώς πώς μια πυρηνική έκρηξη μπορεί να επηρεάσει διαφορετικές τοποθεσίες αποκάλυψε ποιες πολιτείες των ΗΠΑ πιθανότατα θα βρεθούν σε μεγαλύτερο κίνδυνο σε περίπτωση επίθεσης.

Οι ΗΠΑ είναι μία από τις εννέα χώρες που είναι σήμερα γνωστό ότι διαθέτουν πυρηνικά όπλα, ενώ η σχετική λίστα περιλαμβάνει τη Ρωσία, την Κίνα, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Πακιστάν, την Ινδία, το Ισραήλ και τη Βόρεια Κορέα.

Το 2017 , μια διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών επιδίωξε να διαπραγματευτεί την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων σε εθνικό έδαφος.

Ωστόσο, καθώς οι φόβοι για τον Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αυξάνονται, οι εικασίες σχετικά με το πώς ακριβώς θα μπορούσε να μοιάζει μια πυρηνική έκρηξη συνεχίζουν να κυκλοφορούν.

Ο χάρτης με τις πιο επικίνδυνες περιοχές

Χρησιμοποιώντας δεδομένα από προηγούμενους χάρτες του Scientific American, σε περίπτωση μιας επίθεσης στις ΗΠΑ, το Newsweek δημιούργησε έναν χάρτη που εξετάζει τον κίνδυνο έκθεσης σε ακτινοβολία από μια πυρηνική έκρηξη, αποκαλύπτοντας με τη σειρά του τα ασφαλέστερα και πιο επικίνδυνα μέρη για να ζει κανείς στις ΗΠΑ, σε περίπτωση επίθεσης.

Ο χάρτης βασίζεται στον μέσο κίνδυνο έκθεσης σε ακτινοβολία, ο οποίος έχει υπολογιστεί για κάθε σημείο γεωγραφικού πλάτους και μήκους, χρησιμοποιώντας μια κλίμακα που μετρά την εκτιμώμενη αθροιστική δόση ακτινοβολίας μετά από τέσσερις ημέρες.

Η κλίμακα χρησιμοποιεί τη μονάδα Gy, μια μονάδα δόσης ιοντίζουσας ακτινοβολίας. Με αυτές τις εκτιμήσεις, ο χάρτης αποκαλύπτει ότι οι πολιτείες που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο θα ήταν:

Μοντάνα

Ουαϊόμινγκ

Κολοράντο

Νεμπράσκα

Νότια Ντακότα

Βόρεια Ντακότα

Αϊόβα

Μινεσότα

Οι πιο ασφαλείς περιοχές

Οι ασφαλέστερες πολιτείες περιλαμβάνουν το Μέιν, το Νιου Χάμσαϊρ, το Βερμόντ, τη Μασαχουσέτη, το Ρόουντ Άιλαντ, το Κονέκτικατ, τη Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσεϊ, την Πενσυλβάνια, το Ντέλαγουερ, το Μέριλαντ, την Περιφέρεια της Κολούμπια, τη Βιρτζίνια, τη Δυτική Βιρτζίνια, τη Βόρεια Καρολίνα, τη Νότια Καρολίνα, την Τζόρτζια, τη Φλόριντα, την Αλαμπάμα, το Μισισιπή, το Τενεσί, το Κεντάκι, το Οχάιο, την Ιντιάνα και το Μίσιγκαν.

Ο λόγος που αυτές οι περιοχές είναι από τις ασφαλέστερες οφείλεται στο γεγονός ότι η έκθεση σε γκρίζες αποχρώσεις εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 0,001 Gy έως 0,5 Gy. Συγκριτικά, οι πολιτείες που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο εκτιμάται ότι έχουν έκθεση που κυμαίνεται από 1 Gy έως 84 Gy. Για λόγους αναφοράς, οι επιστήμονες θεωρούν οτιδήποτε περισσότερο από 8 Gy ως θανατηφόρο.

