Δείτε live την παρουσίαση της Apple για τα iPhone 17

Τα iPhone 17 παρουσιάζονται από την Apple στην Αμερική.

Το iPhone 17 αποκαλύπτεται σήμερα το βράδυ στις 20.00 στο πλαίσιο του ετήσιου Apple Event με τίτλο "Awe Dropping".

Η νέα σειρά αναμένεται με σημαντικές αναβαθμίσεις, όπως ο πρώτος Apple Wi-Fi adapter και το νέο Bluetooth chip, βελτιωμένη εμπρόσθια κάμερα στα 24MP, μεγαλύτερη οθόνη με ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz, αλλά και πιο ανθεκτική προστατευτική επίστρωση στην οθόνη.

Επίσης, η μπαταρία και η απόδοση αναμένονται αυξημένες, ενώ η σχεδίαση θα παραμείνει μινιμαλιστική και κομψή.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναμενόμενη αποκάλυψη του λεπτού iPhone 17 Air, αλλά και των AirPods Pro 3.

Η παρουσίαση θα μεταδοθεί ζωντανά στην επίσημη σελίδα της Apple και το επίσημο κανάλι της στο YouTube και θα το βρείτε παρακάτω.

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις λεπτομέρειες αμέσως μετά την ανακοίνωση.