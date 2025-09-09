The Paper: Το spin-off του "The Office" είναι εδώ και πάει ολοταχώς για 2η σεζόν

Μία κωμική σειρά που μάλλον ήρθε για να μείνει.

Έχουν περάσει είκοσι χρόνια από τότε που η αμερικανική σειρά «The Office» συστήθηκε για πρώτη φορά στο τηλεοπτικό κοινό, μέσω του NBC.

Μία σειρά που μέχρι σήμερα παραμένει μία από τις καλύτερες και πιο επιτυχημένες. Μπορείς να τη δεις και στο Disney+. Το The Office προβλήθηκε για εννέα σεζόν και μέχρι το φινάλε του, κράτησε το ενδιαφέρον αμείωτο.

Τώρα, η κωμική σειρά απέκτησε το spin-off της, με το The Paper να «ξυπνά» τη νοσταλγία μας και να μας μεταφέρει σε νέο επαγγελματικό, και εν μέρει προβληματικό, περιβάλλον, αυτή τη φορά στην εφημερίδα Toledo Truth Teller, που έχει τη βάση της στο Οχάιο.

