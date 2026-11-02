Έρχονται «Master Chef» και επόμενο «GNTM»: Τι θα γίνει με το «Shopping Star»

Στα σκαριά «Master Chef», επόμενο «GNTM», όχι όμως «Shopping Star». Το πρώτο «πλάνο» για τα βασικά προγράμματα του Star τους επόμενους μήνες.

Tο πρώτο «πλάνο» για τα βασικά του προγράμματα τους επόμενους μήνες έχει σχεδιάσει το STAR χωρίς ωστόσο να αποκλείεται εκπλήξεις και ανατροπές προσεχώς.

Το κανάλι είναι απόλυτα ικανοποιημένο από τις αποδόσεις του GNTM στους πίνακες τηλεθέασης τη φετινή τηλεοπτική σεζόν και δίνει το «πράσινο φως» με την ίδια ακριβώς σύνθεση για έναν ακόμη κύκλο.

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