Σοφία Φιλιππίδου: 12 απολαυστικές ατάκες που χάρισαν γέλιο μέχρι δακρύων στις πιο απρόβλεπτες γκεστ εμφανίσεις

Από Τρεις Χάριτες, Ντόλτσε Βίτα μέχρι Δύο Ξένους, 12 αξέχαστες σκηνές που η γκεστ Σοφία Φιλιππίδου μας έκανε να ξεκαρδιστούμε με τις ατάκες της, κλέβοντας την παράσταση.

Eίναι κάποιοι ηθοποιοί, οι οποίοι με μία μόνο γκεστ εμφάνιση σε επεισόδιο μίας σειράς αφήνουν τέτοιο αποτύπωμα που σε κάνουν να νομίζεις ότι ο ρόλος τους ήταν μεγαλύτερος και ότι έπαιξαν σε περισσότερα επεισόδια.

Η αγαπημένη Σοφία Φιλιππίδου είναι ίσως ένα από τα πλέον αντιπροσωπευτικά παραδείγματα τέτοιων ηθοποιών αφού όποτε την είδαμε να κάνει γκεστ σε κάποια σειρά, από τη μία «έδενε» μοναδικά με τους πρωταγωνιστές, από την άλλη, όμως, «μοιραία» τους έκλεβε την παράσταση.

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