Ο ηθοποιός που πέθανε 111 φορές σε ταινίες και σειρές κι όμως δεν τον ξέρεις

Κάποιοι ηθοποιοί έχουν ακουμπήσει τον θάνατο ξανά και ξανά μέσα από τους ρόλους τους σε ταινίες και σειρές με διαφορετικό τρόπο ο καθένας.

Κάποιοι ηθοποιοί έχουν ακουμπήσει τον θάνατο ξανά και ξανά μέσα από τους ρόλους τους σε ταινίες και σειρές με διαφορετικό τρόπο ο καθένας. Αυτό διόλου δεν σημαίνει πως υπήρξαν αναλώσιμοι, αφού ο καθένας από αυτούς έχει διαγράψει μια μεγάλη πορεία και έχουν καθιερωθεί στη συνείδηση του κοινού.

Η λίστα με τους ηθοποιούς του Χόλιγουντ που έχουν πεθάνει τις περισσότερες φορές στη μικρή ή μεγάλη οθόνη μαλλον περιλαμβάνει εκπλήξεις όπως αυτή που φιγουράρει στο νούμερο ένα.

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