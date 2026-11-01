Ο ηθοποιός που πέθανε 111 φορές σε ταινίες και σειρές κι όμως δεν τον ξέρεις
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Κάποιοι ηθοποιοί έχουν ακουμπήσει τον θάνατο ξανά και ξανά μέσα από τους ρόλους τους σε ταινίες και σειρές με διαφορετικό τρόπο ο καθένας.
Κάποιοι ηθοποιοί έχουν ακουμπήσει τον θάνατο ξανά και ξανά μέσα από τους ρόλους τους σε ταινίες και σειρές με διαφορετικό τρόπο ο καθένας. Αυτό διόλου δεν σημαίνει πως υπήρξαν αναλώσιμοι, αφού ο καθένας από αυτούς έχει διαγράψει μια μεγάλη πορεία και έχουν καθιερωθεί στη συνείδηση του κοινού.
Η λίστα με τους ηθοποιούς του Χόλιγουντ που έχουν πεθάνει τις περισσότερες φορές στη μικρή ή μεγάλη οθόνη μαλλον περιλαμβάνει εκπλήξεις όπως αυτή που φιγουράρει στο νούμερο ένα.
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