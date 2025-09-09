Ο σύζυγος της HR σπάει την σιωπή του μετά το viral βίντεο με τον CEO στην συναυλία των Coldplay

Ο σύζυγος της Kristin Cabot μιλά πρώτη φορά μετά το viral βίντεο με τον CEO της Astronomer στη συναυλία των Coldplay. Τι είπε για το διαζύγιο και το σκάνδαλο που τάραξε την εταιρεία.

Η εικόνα που έγινε αμέσως viral και έκανε τον γύρο του κόσμου μέσα σε λίγες ώρες το φετινό καλοκαίρι είναι η Kristin Cabot, υψηλόβαθμο στέλεχος της Astronomer, πλάι στον CEO της εταιρείας Andy Byron, να φαίνεται να αγκαλιάζεται μαζί του σε μια τεράστια οθόνη κατά τη διάρκεια συναυλίας των Coldplay στη Βοστώνη. Το στιγμιότυπο, που αμέσως έγινε viral στο TikTok, όχι μόνο συγκέντρωσε εκατοντάδες εκατομμύρια views, αλλά προκάλεσε και καταιγισμό από σχόλια, εικασίες και δημοσιεύματα για τη σχέση τους.

Το viral βίντεο που «πάγωσε» το κοινό

Στο βίντεο, ο Byron φαίνεται να έχει τα χέρια του γύρω από την Cabot, ενώ εκείνη ακουμπάει πίσω πάνω του, κρατώντας τα χέρια του. Όταν αντιλαμβάνονται ότι η κάμερα τους δείχνει στη γιγαντοοθόνη, απομακρύνονται αμήχανα, κάτι που τροφοδότησε ακόμα περισσότερο τις φήμες. Μάλιστα, ο frontman των Coldplay, Chris Martin, δεν δίστασε να σχολιάσει ζωντανά: «Ή αυτοί οι δύο έχουν σχέση ή είναι απλά πολύ ντροπαλοί», προκαλώντας έκρηξη αντιδράσεων στο κοινό.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, έγινε γνωστό ότι η Kristin Cabot είχε ήδη καταθέσει αίτηση διαζυγίου από τον σύζυγό της, Andrew Cabot. Όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπός του στο PEOPLE, το ζευγάρι ήταν «ιδιωτικά και ειρηνικά σε διάσταση αρκετές εβδομάδες πριν από τη συναυλία». Ο ίδιος μέσω της εκπροσώπου του τόνισε: «Η απόφαση για διαζύγιο είχε ήδη ξεκινήσει πριν από εκείνο το βράδυ. Τώρα που η κατάθεση είναι δημόσια, ο Andrew ελπίζει ότι αυτό θα προσφέρει σεβαστό κλείσιμο στη φημολογία και θα επιτρέψει στην οικογένειά του την ιδιωτικότητα που πάντα εκτιμούσε. Δεν θα υπάρξει περαιτέρω δημόσιο σχόλιο».

Με τη δήλωση αυτή, ο Andrew Cabot «έσπασε» τη σιωπή του, προσπαθώντας να βάλει τέλος στη συζήτηση γύρω από το προσωπικό δράμα της οικογένειας.

Το ντόμινο παραιτήσεων στην Astronomer

Η υπόθεση δεν έμεινε μόνο στο προσωπικό επίπεδο. Το σκηνικό οδήγησε σε τεράστιες αναταράξεις και στην ίδια την Astronomer, καθώς ο Andy Byron υπέβαλε την παραίτησή του από CEO, με το Διοικητικό Συμβούλιο να ανακοινώνει ότι αναζητά νέο επικεφαλής. Η Cabot, που κατείχε τη θέση Chief People Officer, επίσης παραιτήθηκε.

Ο συνιδρυτής και Chief Product Officer, Pete DeJoy, ανέλαβε προσωρινά τα ηνία και σχολίασε σε ανάρτησή του:

«Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών έφεραν ένα επίπεδο προσοχής που λίγες εταιρείες – πόσο μάλλον startups στον χώρο των data και της τεχνητής νοημοσύνης – έχουν βιώσει ποτέ. Αν και δεν θα το ευχόμουν ποτέ να συμβεί έτσι, η Astronomer είναι πλέον ένα όνομα γνωστό σε όλο τον κόσμο».

Το «άδοξο» τέλος και η σιωπή των πρωταγωνιστών

Ενώ το βίντεο εξακολουθεί να γυρίζει στο TikTok και να πυροδοτεί συζητήσεις, τόσο η Kristin Cabot όσο και ο Andy Byron δεν έχουν κάνει καμία δημόσια δήλωση για όσα συνέβησαν. Η υπόθεση έφερε τα πάνω-κάτω στις προσωπικές τους ζωές, αλλά και στην επαγγελματική τους πορεία, αφήνοντας μια startup στον χώρο της τεχνολογίας να αντιμετωπίζει μια απροσδόκητη κρίση δημοσιότητας.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η «στιγμή» σε μια συναυλία μετατράπηκε σε παγκόσμιο σκάνδαλο, δείχνοντας για ακόμη μια φορά πώς μια εικόνα μπορεί να αλλάξει τα πάντα, από τις σχέσεις μέχρι και τις καριέρες.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ