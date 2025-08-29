Τουρκία: Η στιγμή της εν ψυχρώ εκτέλεσης πρώην προέδρου ποδοσφαιρικής ομάδας (vid)

Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει την στιγμή της εκτέλεσης πρώην προέδρου ποδοσφαιρικής ομάδας της Τουρκίας (ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ).

Την στιγμή της εν ψυχρώ εκτέλεσης πρώην προέδρου ποδοσφαιρικής ομάδας της Τουρκίας έχει καταγράψει κάμερα ασφαλείας. Το θύμα που έπεσε νεκρός από σφαίρα στο κεφάλι είναι ο Τουνκάι Μερίτς, ο οποίος είχε τα ηνία Αλεμντά στο παρελθόν.

Στις 27 Αυγούστου, ο Τουνκάι Μερίτς βρισκόταν σε κατάστημα εστίασης στην συνοικία Τσεκμεκόι της Κωνσταντινούπολης, όπου έτρωγε μαζί με έναν ακόμη άνδρα. Όπως φαίνεται στο βίντεο ξαφνικά από τα δεξιά του τον πλησιάζει ένας άνδρας ντυμένος στα μαύρα που φοράει καπέλο αλλά δεν έχει καλυμμένο το πρόσωπο του. Ο δράστης τον πυροβολεί εν ψυχρώ στο κεφάλι και εξαφανίζεται.

Έτρεχαν πανικόβλητοι οι πελάτες

Οι πελάτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο κατάστημα εστίασης, πανικόβλητοι έπεφταν κάτω από τα τραπέζια για να προφυλαχθούν ενώ κάποιοι άλλοι έτρεχαν σε κατάσταση σοκ. Ο Τουνκάι Μερίτς μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία του πνοή.

 

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν στην Ανδριανούπολη τον φερόμενο ως εκτελεστή του Τουνκάι Μερίτς. Παράλληλα έδωσε στην δημοσιότητα και βίντεο που φαίνεται ο φερόμενος δράστης να μεταφέρεται με χειροπέδες στο αστυνομικό τμήμα.

Η τουρκική εφημερίδα Sabah αναφέρει ότι μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 7 άτομα για την δολοφονία, ανάμεσα τους και μία γυναίκα.

