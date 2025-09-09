Ισχυρός σεισμός με επίκεντρο τα Στύρα Ευβοίας, ταρακούνησε την Αττική μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (8/9).

Το επίκεντρο ήταν στην Εύβοια και η μέτρηση της σεισμικής δόνησης ήταν 5,3 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο η δόνηση ήταν έντασης 5,3 Ρίχτερ (αρχικά υπολογίστηκε 5,1 Ρίχτερ), ενώ το επίκεντρό της ήταν 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Στύρων Ευβοίας.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική, λόγω του γεγονότος ότι το εστιακό βάθος ήταν μόλις 2,2 χιλιόμετρα!

Οι σεισμολόγοι, οι οποίοι... παρακολουθούν το φαινόμενο, αναμένουν μετασεισμούς, ενώ προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί. Πάντως, στην Εύβοια οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, λόγω και της αναστάτωσης που έχει προκληθεί στους κάτοικους των περιοχών.

Μετασεισμός 2,5

Λίγα λεπτά μετά τον σεισμό των 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε νέα δόνηση που μετρήθηκε 2,5 Ρίχτερ.

Η δημοσίευση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου

#Σεισμός αναφέρθηκε από τους χρήστες της εφαρμογής Ανιχνευτής Σεισμών σε απόσταση 10χλμ από το #Αθήνα, Ελλάδα. 413 αναφορές σε ακτίνα 71χλμ. Κατεβάστε την εφαρμογή https://t.co/QcCpKBhRV7 για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο pic.twitter.com/rHBzDoFz95 — Earthquake Network (@SismoDetector) September 8, 2025

