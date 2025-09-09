Δυνατός σεισμός, αισθητός στην Αθήνα

Επιμέλεια: Newsroom
Ισχυρός σεισμός με επίκεντρο τα Στύρα Ευβοίας, ταρακούνησε την Αττική μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (8/9).

Το επίκεντρο ήταν στην Εύβοια και η μέτρηση της σεισμικής δόνησης ήταν 5,3 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο η δόνηση ήταν έντασης 5,3 Ρίχτερ (αρχικά υπολογίστηκε 5,1 Ρίχτερ), ενώ το επίκεντρό της ήταν 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Στύρων Ευβοίας.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική, λόγω του γεγονότος ότι το εστιακό βάθος ήταν μόλις 2,2 χιλιόμετρα!

Οι σεισμολόγοι, οι οποίοι... παρακολουθούν το φαινόμενο, αναμένουν μετασεισμούς, ενώ προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί. Πάντως, στην Εύβοια οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, λόγω και της αναστάτωσης που έχει προκληθεί στους κάτοικους των περιοχών.

 

Μετασεισμός 2,5

Λίγα λεπτά μετά τον σεισμό των 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε νέα δόνηση που μετρήθηκε 2,5 Ρίχτερ.

Η δημοσίευση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου

Στην Εύβοια το επίκεντρο

