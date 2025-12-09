Εισαγγελική παρέμβαση για τα αγροτικά μπλόκα και την παρακώλυση συγκοινωνιών

Παρέμβαση του εισαγγελέα για τα μπλόκα των αγροτών και την παρακώλυση των συγκοινωνιών. Ραγδαίες εξελίξεις στο αγροτικό.

Εισαγγελική παρέμβαση για τα μπλόκα των αγροτών και την παρακώλυση των συγκοινωνιών.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου επισημαίνει ότι έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα τοποθέτησης εμποδίων σε δρόμους, αποκλεισμός λειτουργίας αεροδρομίων και απειλή αποκλεισμού λιμανιών, τα οποία συνιστούν ποινικά αδικήματα σύμφωνα με τα άρθρα 290 έως 292 του Ποινικού Κώδικα.

Στην παραγγελία του τονίζεται ότι οι πράξεις αυτές διώκονται αυτεπάγγελτα και η αστυνομία οφείλει να προχωρεί σε άμεση προανάκριση χωρίς προηγούμενη εισαγγελική εντολή, εφόσον υπάρχει κίνδυνος απώλειας αποδεικτικών στοιχείων ή δυσχέρεια στην απόκτησή τους στο μέλλον.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr