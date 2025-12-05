LIVE η εξέλιξη της κακοκαιρίας Byron: Βελτιώνεται η εικόνα στην Αττική

Επιμέλεια: Newsroom
Δείτε LIVE όλες τις εξελίξεις γύρω από την κακοκαιρία Byron στο reader.gr

Συνεχίζει να σαρώνει η κακοκαιρία Byron σχεδόν ολόκληρη τη χώρα με βροχές και ισχυρές καταιγίδες ενώ από χθες ξεκίνησαν και τα πρώτα προβλήματα με πλημμυρισμένους δρόμους και κατολισθήσεις. Σήμερα το πρωί η κατάσταση έχει επιδεινωθεί καθώς εγκλωβίστηκαν οδηγοί σε αρκετές περιοχές, ενώ υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα σε Μάνδρα, Μαγούλα, Νέα Πέραμο.

