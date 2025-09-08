Βόλος: 43χρονος απείλησε να σκοτώσει τη σύζυγό του για ένα καπάκι σαμπουάν και καταδικάστηκε σε φυλάκιση

Ένας 43χρονος απείλησε να σκοτώσει τη σύζυγό του για ένα καπάκι σαμπουάν. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης

Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στον Βόλο, με αφορμή έναν καβγά που ξεκίνησε από το πιο απίθανο γεγονός: ένα κλειστό καπάκι σαμπουάν.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν το ζευγάρι επέστρεψε στο σπίτι του έπειτα από απογευματινή βόλτα. Ο 43χρονος ζήτησε από τη σύζυγό του να του φέρει το σαμπουάν του σκύλου για να τον καθαρίσει στην αυλή. Εκείνη του το έδωσε χωρίς να έχει ανοίξει το καπάκι, κάτι που στάθηκε αφορμή για να ξεσπάσει σε φωνές και ύβρεις εναντίον της.

Η 46χρονη, μην αντέχοντας την ένταση, αποσύρθηκε στο σαλόνι μαζί με την ανήλικη κόρη τους. Ο σύζυγός της την ακολούθησε, συνεχίζοντας τις απειλές. Το παιδί τρομοκρατήθηκε, ενώ η μητέρα του προσπάθησε να το προστατεύσει, παίρνοντας την απόφαση να φύγουν από το σπίτι. Τότε ο 43χρονος φέρεται να την απείλησε ότι θα τη σκοτώσει, κάνοντας μάλιστα τη χαρακτηριστική κίνηση - με το χέρι στον λαιμό.

Μπροστά σε ανήλικο

Η γυναίκα εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή που ο κατηγορούμενος πήγε στην κουζίνα για να απομακρυνθεί με την κόρη της και να καλέσει την αστυνομία. Οι αστυνομικοί έφτασαν άμεσα και συνέλαβαν τον 43χρονο, ο οποίος κατηγορήθηκε για ενδοοικογενειακή απειλή, πράξη που τελέστηκε μάλιστα μπροστά σε ανήλικο.

Τη Δευτέρα (8/9) οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου. Ο ίδιος υποστήριξε ότι «εκνευρίστηκε χωρίς λόγο», αρνήθηκε όμως ότι απείλησε τη σύζυγό του ή ότι έκανε την κίνηση που κατέθεσε εκείνη. Δήλωσε ακόμη ότι σκοπεύει να πάρει διαζύγιο και πως δεν τον ενοχλεί αν του επιβληθούν περιοριστικά μέτρα.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, καταδικάζοντάς τον σε ποινή φυλάκισης δύο ετών, εκ των οποίων θα εκτίσει τρεις μήνες, ενώ οι υπόλοιποι αναστέλλονται. Ωστόσο, η έφεση που άσκησε δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, του απαγορεύτηκε κάθε επικοινωνία με τη σύζυγό του και η προσέγγιση σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.

