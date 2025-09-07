Απόλυση με… αποζημίωση: Εργαζόμενος που έκανε «ακατάλληλο αστείο» κέρδισε 28.000 σε δικαστήριο

Εργαζόμενος στην Αγγλία απολύθηκε για «ακατάλληλο αστείο» σε συναδέλφους, αλλά δικαστήριο τον δικαίωσε με αποζημίωση 28.000 ευρώ.

Ένα αστείο του κόστισε την δουλειά. Οδηγός οδικής βοήθειας στην Αγγλία απολύθηκε μετά από ένα «απίστευτα ακατάλληλο» αστείο για δύο συναδέλφους του – αλλά τελικά η υπόθεση γύρισε υπέρ του.

Ο Adrian Lloyd-Penny, που εργαζόταν στο Enfield Depot του AA στο βόρειο Λονδίνο, δεν κατάφερε να περάσει τη δοκιμαστική περίοδο, όταν σε τηλεφωνική συνομιλία είπε πως θα ήθελε να «ρίξει δύο συναδέλφους του από ένα παράθυρο τρίτου ορόφου, κατευθείαν με το κεφάλι».

«Ήταν καθαρά αστείο» λένε οι συνάδελφοι

Παρά το σοκαριστικό ύφος της ατάκας, οι δύο συνάδελφοί του –Lyndon Tyler και Dave Boddison– κατέθεσαν ότι δεν προσβλήθηκαν και ότι ήταν ξεκάθαρο πως έκανε αστείο.

Όπως είπαν, «κάποιος άλλος ίσως να το έπαιρνε σοβαρά», όμως οι ίδιοι δεν το θεώρησαν απειλή. Ο ίδιος μάλιστα ζήτησε συγγνώμη την ίδια κιόλας βάρδια.

Ο ρόλος του αυτισμού και η απόφαση του δικαστηρίου

Ο Lloyd-Penny, που έχει διαγνωστεί με αυτισμό, υποστήριξε ότι η πίεση της δουλειάς και τα λάθη των συναδέλφων του προκάλεσαν «μεγάλο άγχος» και ότι δυσκολεύεται να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις.

Παρότι η εταιρεία επέμεινε πως το σχόλιο ήταν «απαράδεκτο» και πως «κανείς δεν πρέπει να κινδυνεύει να ακούσει απειλές στη δουλειά, έστω και για αστείο», το δικαστήριο αποφάσισε διαφορετικά.

Το Employment Tribunal έκρινε ότι η απόλυσή του ήταν δυσανάλογη και ότι η εταιρεία μπορούσε να εξετάσει άλλες λύσεις πριν τον απομακρύνει. Έτσι, του επιδικάστηκε αποζημίωση 28.000 ευρώ.