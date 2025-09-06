Ψάρι-αρουραίος με δόντια στο μέτωπο για σεξουαλική επαφή

Ερευνητές ανακάλυψαν ότι τα δόντια στο μέτωπο του ψαριού-αρουραίου δεν είναι διακοσμητικά, αλλά αληθινά δόντια που χρησιμοποιούνται κατά το ζευγάρωμα.

Ένα από τα πιο παράξενα πλάσματα των βορειοανατολικών νερών του Ειρηνικού, το στικτό ψάρι-αρουραίος, διαθέτει μια ιδιαίτερη ανατομική δομή: Έχει δόντια όχι μόνο στο στόμα, αλλά και στο μέτωπό του. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν τώρα ότι αυτά τα δόντια χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του ζευγαρώματος, προσφέροντας στο αρσενικό τρόπο να συγκρατήσει το θηλυκό.

Το ψάρι, που φτάνει το μήκος των 60 εκατοστών και ανήκει στην ομάδα των χιμαιρών (=πλάσματα χωρίς γενετική ομοιογένεια), συγγενεύει στενά με καρχαρίες και σελάχια. Εκτός από τα δόντια του στόματος, διαθέτει ένα χονδροειδές «σύστημα», το οποίο μπορεί να ανασηκωθεί και να αναπτυχθεί κατά τη διαδικασία του ζευγαρώματος. Παρά το γεγονός ότι πολλά ψάρια διαθέτουν παρόμοια όργανα σύσφιξης στην περιοχή της λεκάνης, το στικτό ψάρι-αρουραίος τα συνδυάζει με αυτά τα ασυνήθιστα δόντια στο μέτωπο.

Μέχρι σήμερα υπήρχαν αμφιβολίες για την προέλευση αυτών των δοντιών: ήταν απλώς τροποποιημένες οδοντώσεις του δέρματος, όπως παρατηρούνται σε καρχαρίες και σαλάχια, ή πραγματικά δόντια όπως αυτά της γνάθου; Η πρόσφατη έρευνα της Karly Cohen και της ομάδας της στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον, που δημοσιεύθηκε στα Πρακτικά της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών, έδειξε ότι πρόκειται για αληθινά δόντια, τα οποία αναπτύσσονται από οδοντικό έλασμα - μια δομή που συνήθως περιορίζεται στο στόμα.

«Αυτό το φαινόμενο αμφισβητεί την πεποίθηση ότι τα δόντια είναι αποκλειστικά στοματικά όργανα», σημείωσε η Cohen, προσθέτοντας ότι η ανακάλυψη ανοίγει νέες προοπτικές για την κατανόηση της εξελικτικής βιολογίας των σπονδυλωτών.

Με αυτόν τον μοναδικό μηχανισμό, το στικτό ψάρι-αρουραίος προσφέρει μια συναρπαστική εικόνα για το πώς η φύση εξελίσσει πρωτότυπους τρόπους αναπαραγωγής σε ακραία περιβάλλοντα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ