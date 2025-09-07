To «Βουνό» του Game Of Thrones έκανε παγκόσμιο ρεκόρ σε deadlift: Μπορούσε άλλα 20 κιλά» (vid)

Ο σταρ του Game of Thrones, Hafthor Bjornsson έκανε ένα απίστευτο νέο παγκόσμιο ρεκόρ, αφήνοντας τους θαυμαστές του έκπληκτους.

Ο Hafthor Bjornsson, το «βουνό» του Game of Thrones έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ σε deadlift, αφήνοντας άναυδους τους θαυμαστές τους με την επίδοσή του.

Το 2020 το «βουνό» είχε σηκώσει 501 κιλά και τον περασμένο Ιούλιο ξεπέρασε αυτή την επίδοση, καθώς κατάφερε να σηκώσει 505 κιλά.

Το νέο ρεκόρ του «βουνού»

Ο Thor έδειξε ότι αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση κάνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ στο πρωτάθλημα deadlift στο Μπέρμιγχαμ, όπου σήκωσε 510 κιλά.

Το πιο εντυπωσιακό όμως, είναι ότι σημείωσε την παραπάνω επίδοση κάνοντας της να φαίνεται πολύ εύκολη. Μετά το τέλος της προσπάθειάς του, οι θαυμαστές του έμειναν άφωνοι. Μάλιστα, κάποιος σχολίασε: «Αυτό είναι παράλογο».

Ένας άλλος έγραψε: «Είναι γεννημένος για κάτι τέτοιο», ενώ ένας τρίτος βλέποντάς τον Thor να σηκώνει με χαρακτηριστική άνεση τα 510 κιλά, σημείωσε: «Μπορούσε άλλα 20 κιλά».

Ποιός είναι ο Hafthor Bjornsson

Ο Hafthor Bjornsson γνωστός και ως «το βουνό» από τη σειρά Game of Thrones, είναι ένας Ισλανδός επαγγελματίας αθλητής, ηθοποιός που ξεχωρίζει για την εντυπωσιακή του φυσική κατάσταση και τις επιδόσεις του στο strongman.

Γεννήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 1988, στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας και έχει ύψος περίπου 2,06 μέτρα και βάρος γύρω στα 200 κιλά, αλλά έχει πέσει σε χαμηλότερα επίπεδα για συγκεκριμένες προπονήσεις και αγώνες.

Ξεκίνησε την αθλητική του πορεία στο άθλημα του strongman το 2010 και γρήγορα διακρίθηκε για τις τεράστιες του δυνάμεις και αντοχές. χει κερδίσει πολλούς τίτλους, μεταξύ των οποίων τον τίτλο του «World's Strongest Man» το 2018. Είναι γνωστός για τις εντυπωσιακές του επιδόσεις σε αγώνες όπως το Σπρινγκς, το Deadlift και το Highland Games.



Εκτός από τον αθλητισμό, έχει παίξει σε ταινίες και σειρές, με πιο γνωστό ρόλο τον «The Mountain» στην τηλεοπτική σειρά Game of Thrones, όπου διατήρησε τον ρόλο από το 2011 έως το 2019.

Είναι γνωστός για τον ενθουσιασμό του σχετικά με τη διατροφή, την προπόνηση και την υγιεινή ζωή, και συχνά μοιράζεται στιγμές από την προπονητική του ρουτίνα στα κοινωνικά δίκτυα.

