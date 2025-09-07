Αυστραλία: Η ηρωική πράξη του Έλληνα ομογενή πριν τον κατασπαράξει ο καρχαρίας (vid)

Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος του Ελληνοαυστραλού σέρφερ Μερκούρη Ψυλλάκη μετά την επίθεση καρχαρία που δέχθηκε σε παραλία του Σίδνεϊ.

Τραγικό θάνατο βρήκε το πρωί του Σαββάτου στην Αυστραλία, ο Έλληνας ομογενής Μερκούρης Ψυλλάκης μετά από επίθεση καρχαρία. Ο 57χρονος σέρφερ δέχθηκε επίθεση σε βόρεια παραλία του Σίδνεϊ, από έναν καρχαρία 5 μέτρων που τον δάγκωσε στη μέση.

Ο ομογενής σέρφερ λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, προσπαθούσε να προειδοποιήσει τους φίλους του και όσους βρίσκονταν στην παραλία. «Βρισκόταν στο πίσω μέρος της ομάδας και προσπαθούσε ακόμα να τους μαζέψει όλους όταν ο καρχαρίας τον έβαλε στόχο», είπε στην Daily Telegraph, ο Τόμπι Μάρτιν, φίλος του αδικοχαμένου σέρφερ.

Τον ανέσυραν ακρωτηριασμένο

Ο φίλος του Ψυλλάκη διηγήθηκε τη στιγμή της επίθεσης από τον καρχαρία. «Ήρθε κατευθείαν από πίσω, χτύπησε και έπεσε κατευθείαν πάνω του. Είναι το χειρότερο σενάριο», ανέφερε και συνέχισε: «Συνήθως έρχονται από το πλάι, αλλά αυτός ήρθε κατευθείαν από πίσω, έπεσε πάνω του και τον δάγκωσε. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα».

Η σανίδα του σέρφερ κόπηκε στη μέση από την επίθεση και ο 57χρονος έχασε και τα δύο πόδια του. Οι υπόλοιποι σέρφερς που βρίσκονταν στο σημείο, έβγαλαν τον ακρωτηριασμένο κορμό του και τον έσυραν 100 μέτρα στην ακτή. Ο αυτόπτης μάρτυρας Μαρκ Μόργκενταλ περιέγραψε τον καρχαρία ως «τεράστιο».

«Δεν θέλω να με δαγκώσει»

Ο μάρτυρας μιλώντας στο Sky News ανέφερε: «Υπήρχε ένας τύπος που ούρλιαζε, “Δεν θέλω να με δαγκώσει, δεν θέλω να με δαγκώσει, μην με δαγκώσεις”. Τότε είδα το ουραίο πτερύγιο να ανεβαίνει και να αρχίζει να κλωτσάει, και η απόσταση μεταξύ του ραχιαίου πτερυγίου και του ουραίου πτερυγίου φαινόταν περίπου τέσσερα μέτρα, οπότε στην πραγματικότητα έμοιαζε με καρχαρία έξι μέτρων».

Έντρομοι οι θεατές παρακολουθούσαν τους σέρφερ να φέρνουν το σώμα του Ψυλλάκη στην ακτή, κάνοντας ό,τι μπορούσαν για να εμποδίσουν τον καρχαρία να πλησιάζει ξανά με τις σανίδες τους.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ