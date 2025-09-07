Ο Τραμπ απειλεί το Σικάγο με «Αποκάλυψη Τώρα»: «Μου αρέσει η μυρωδιά των απελάσεων»

Με ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ απείλησε με στρατιωτική επέμβαση στο Σικάγο, προκαλώντας αντιδράσεις και κατηγορίες για αυταρχισμό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει ξανά τους τόνους απέναντι στο Σικάγο, απειλώντας με στρατιωτική επέμβαση και προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε εικόνα που τον δείχνει με στρατιωτική στολή μπροστά σε φλεγόμενο φόντο, με τη λεζάντα-λογοπαίγνιο «Σικ-αποκάλυψη Τώρα», παραπέμποντας ευθέως στην ταινία του Φράνσις Φορντ Κόπολα «Αποκάλυψη Τώρα».

«Το Σικάγο θα καταλάβει γιατί το αποκαλούμε υπουργείο Πολέμου», έγραψε ο Τραμπ, ενώ παραποίησε την εμβληματική ατάκα της ταινίας σε «Μ’ αρέσει η μυρωδιά των απελάσεων το πρωί».

Η ανάρτηση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Δημοκρατικού κυβερνήτη του Ιλινόι, Τζ.Μπ. Πρίτζκερ, ο οποίος κατηγόρησε τον Τραμπ ότι «απειλεί να κηρύξει πόλεμο σε μια αμερικανική πόλη» και μίλησε για «δυνητικό δικτάτορα».

Ο Τραμπ χαρακτηρίζει εδώ και εβδομάδες το Σικάγο «παγκόσμια πρωτεύουσα των φόνων» και «ποντικότρυπα», απειλώντας να αναπτύξει την Εθνοφρουρά, όπως έχει ήδη πράξει στην Ουάσινγκτον και στο Λος Άντζελες. Πρόσφατα άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης και στη Νέα Ορλεάνη.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ