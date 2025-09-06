Όσα έρχονται τον Σεπτέμβριο στο Disney+. Ναι, το Only Murders in the Building επιστρέφει
Ξέρουμε ήδη τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο.
Οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες τον Σεπτέμβριο. Η πρώτη είναι εκείνοι που θέτουν νέους στόχους για την σεζόν, έχουν γεμάτες μπαταρίες και όρεξη να αφοσιωθούν στη δουλειά και τη ζωή τους γενικότερα. Η δεύτερη είμαστε όλοι οι υπόλοιποι που δεν νιώθουμε καμία αναζωογόννηση από τις διακοπές και το μόνο που αναζητάμε με ενδιαφέρον είναι οι νέες ταινίες και σειρές.
Το Disney+ ξεκινά τον μήνα με νέες προτάσεις, για όλα τα γούστα. Πρώτα απ’όλα, η ταινία που κέρδισε τους θεατές, Λίλο & Στιτς, είναι ήδη διαθέσιμη. Φυσικά, έρχεται και η πέμπτη σεζόν του Only Murders in the Building, με νέο έγκλημα και μυστήριο.
