Αμερικανός influencer παλεύει και καταφέρνει να «αιχμαλωτίσει» κροκόδειλο στην Αυστραλία (vid)

Αμερικανός influencer κυνηγά και παλεύει με κροκόδειλο στη βόρεια Αυστραλία, σε βίντεο που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, με την πράξη του να θεωρείται επικίνδυνη, παράνομη και απάνθρωπη απέναντι στο ζώο.

Ο Mike Holston, γνωστός ως «The Real Tarzann», ανέβασε βίντεο στο Instagram, όπου φαίνεται να κατεβαίνει από βάρκα και να πλησιάζει έναν κροκόδειλο που λιαζόταν στα ρηχά. Όταν το ζώο τρόμαξε και άρχισε να κολυμπά μακριά, εκείνος έτρεξε, πήδηξε στην πλάτη του και τον τράβηξε έξω από το νερό, δίνοντας μία αμφιλεγόμενη μάχη.

Ο ίδιος δήλωσε πως από παιδί ονειρευόταν να έρθει στην Αυστραλία για να πιάσει κροκόδειλο με τα χέρια του. Ωστόσο, το ζώο τον δάγκωσε στο χέρι, αφήνοντάς τον αιμόφυρτο. Παρ' όλα αυτά, συνέχισε να παρουσιάζει την εμπειρία ως ένα «όνειρο που έγινε πραγματικότητα».

Οργή και έρευνα από τις αρχές: «Τσακίζουν» τα πρόστιμα για παρενοχλήσεις ζώων

Η κίνηση του Holston εξόργισε φιλοζωικές οργανώσεις αλλά και πολίτες. Η ομάδα Community Representation of Crocodiles κατήγγειλε το περιστατικό, χαρακτηρίζοντάς το «παράνομο και κακοποιητικό». Οι αρχές του Κουίνσλαντ επιβεβαίωσαν ότι ερευνούν την υπόθεση, καθώς ο νόμος απαγορεύει αυστηρά την παρενόχληση κροκοδείλων, με πρόστιμα που φτάνουν τα 26.615 δολάρια.

Οι περισσότεροι Αυστραλοί που σχολίασαν το βίντεο ζήτησαν την απέλασή του, τονίζοντας ότι τα ζώα πρέπει να μένουν ήσυχα στο φυσικό τους περιβάλλον. Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι διαδικτυακοί του ακόλουθοι που εντυπωσιάστηκαν από το «κατόρθωμα».

Δεν είναι η πρώτη φορά που Αμερικανός influencer προκαλεί με τέτοιες πράξεις. Τον Μάρτιο, μια κυνηγός από τις ΗΠΑ είχε επικριθεί έντονα επειδή πήρε στα χέρια της ένα μωρό γουόμπατ, χωρίζοντάς το από τη μητέρα του. Το γεγονός είχε φτάσει μέχρι και σε δηλώσεις του πρωθυπουργού της Αυστραλίας.

