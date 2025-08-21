Εκπέμπει «σήμα κινδύνου» η Ανταρκτική: Ο μεγαλύτερος παγετώνας του κόσμου απειλεί με καταστροφή την Αυστραλία (vid)

«Σήμα κινδύνου» εκπέμπει η Ανταρκτική καθώς το μεγαλύτερο παγόβουνο στον κόσμο αποσπάται και απειλεί μέχρι και την Αυστραλία.

Στα τέλη του περασμένου έτους, το παγόβουνο A23a, γνωστό και ως megaberg, άρχισε να αποσπάται και να κινείται ανεξέλεγκτα. Ο κολοσσιαίος αυτός όγκος, με βάρος σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο τόνους, έχει μέγεθος διπλάσιο από το Λονδίνο, προκαλώντας σοβαρή ανησυχία στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Σύμφωνα με νέα μελέτη του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας και του Εθνικού Πανεπιστημίου της Αυστραλίας, το Δυτικό Ανταρκτικό Παγετωνικό Κάλυμμα (WAIS) βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο. Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι η τήξη του θα μπορούσε να αυξήσει τη στάθμη της θάλασσας έως και τρία μέτρα, με συνέπειες που θα γίνουν αισθητές σε όλο τον πλανήτη.

Η επικεφαλής της μελέτης, Dr. Νερίλι Άμπραμ, τόνισε: «Οι αλλαγές έχουν ήδη εντοπιστεί στον πάγο, τους ωκεανούς και τα οικοσυστήματα της Ανταρκτικής – και θα επιδεινωθούν με κάθε κλάσμα βαθμού υπερθέρμανσης του πλανήτη».

Τεράστιος κίνδυνος για την Αυστραλία

Ο καθηγητής Ματθαίος Ίνγκλαντ από το UNSW υπογράμμισε ότι η Αυστραλία θα είναι από τις χώρες που θα πληγούν περισσότερο. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας απειλεί παράκτιες πόλεις και κοινότητες, ενώ η αύξηση της θερμοκρασίας και η μείωση του οξυγόνου στον Νότιο Ωκεανό ενδέχεται να προκαλέσουν ακόμη πιο έντονη υπερθέρμανση στην περιοχή.

Η απώλεια θαλάσσιου πάγου αλλάζει ριζικά την ισορροπία θερμότητας στον πλανήτη, οδηγώντας σε ακόμη ταχύτερη υπερθέρμανση. Αν δεν περιοριστούν άμεσα οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η κατάρρευση τμημάτων του παγετώνα θα είναι αναπόφευκτη και μη αναστρέψιμη.

«Ο μόνος τρόπος να αποφύγουμε τις απότομες αλλαγές είναι να μειώσουμε δραστικά τις εκπομπές και να κρατήσουμε την υπερθέρμανση όσο το δυνατόν πιο κοντά στο 1,5°C», υπογράμμισε η Dr. Άμπραμ.

Μια μάχη με τον χρόνο

Ενώ οι κυβερνήσεις συναντώνται κάθε χρόνο σε διεθνείς συνόδους για την κλιματική αλλαγή, οι ειδικοί σημειώνουν ότι η δράση παραμένει ανεπαρκής. Η Ανταρκτική εκπέμπει πλέον το πιο δυνατό «σήμα κινδύνου», και οι αποφάσεις των επόμενων ετών θα καθορίσουν το μέλλον όχι μόνο της Αυστραλίας, αλλά και ολόκληρου του πλανήτη.

