Off The Hook: Οι διοργανωτές μιλούν για το απόλυτο HIP HOP Festival

Οι Χρήστος Καμπύλης και Γιώργος Ραυτόπουλος μάς βάζουν στα παρασκήνια του Off The Hook Festival και μιλούν για το φετινό line-up, τις μουσικές επιλογές, τη στήριξη της τοπικής σκηνής και το όραμα πίσω από ένα φεστιβάλ που γίνεται θεσμός.

Ποιο ήταν το αρχικό όραμα πίσω από το Off The Hook Festival και πώς εξελίχθηκε μέχρι σήμερα;

Χρήστος Καμπύλης: Η ιδέα ξεκίνησε από την επιθυμία μας να δείξουμε σε όλους ότι η rap κοινότητα έχει γερά θεμέλια, με μέλη που συνυπάρχουν και συνδημιουργούν. Το hip hop δεν είναι μια μουσική μόδα, είναι ένα μουσικό ιδίωμα με ισχυρές βάσεις, τις οποίες αναδεικνύουμε κάθε χρόνο σε όσους έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με αυτό.

Τι σημαίνει για εσάς το “Off The Hook”; Ποια είναι η φιλοσοφία του φεστιβάλ, πώς ξεκίνησε και πώς βλέπετε να εξελίσσεται;

Γιώργος Ραυτόπουλος: Ξεκίνησε με το όραμα τριών ανθρώπων να δημιουργήσουν το μεγαλύτερο rap festival στη χώρα. Η φιλοσοφία μας είναι να χτίσουμε έναν χώρο συνάντησης για όλους τους ακροατές της hip hop μουσικής, όπου μπορούν να μοιραστούν εμπειρίες και ενέργεια. Το φεστιβάλ εξελίσσεται μαζί με τη rap σκηνή στην Ελλάδα· όσο μπορούμε, συμβάλλουμε ώστε να προχωρά και να δυναμώνει η μουσική που αγαπάμε.

Πώς επιλέχθηκε το φετινό line-up;

Γιώργος Ραυτόπουλος: Το βασικό κριτήριο είναι η αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στη διοργάνωση και στους καλλιτέχνες. Δεν τους επιλέγουμε μόνο εμείς· μας επιλέγουν κι εκείνοι. Έτσι διαμορφώνεται ένα line-up που έχει αληθινό νόημα.

Τι καινούργιο προσφέρει φέτος το φεστιβάλ όσον αφορά τις παράλληλες δραστηριότητες και την εμπειρία του κοινού;

Χρήστος Καμπύλης: Φέτος μεταφερόμαστε από το P5 στο πάρκινγκ χορηγών μέσα στο ΟΑΚΑ, δημιουργώντας μια πλήρη φεστιβαλική εμπειρία. Θα υπάρχουν πολλές παράλληλες δράσεις, ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό show, ενώ φιλοξενούμε την ελίτ της ελληνικής σκηνής αλλά και μεγάλα ονόματα διεθνούς βεληνεκούς.

Πώς έχετε δει να αλλάζει ή να μεγαλώνει το κοινό της συγκεκριμένης σκηνής και κατ’ επέκταση του Off The Hook;

Χρήστος Καμπύλης: Το κοινό εξελίσσεται μαζί με τη σκηνή και συμπορεύεται μαζί μας. Μέσα από το Off The Hook δίνουμε την ευκαιρία στον κόσμο να γνωρίσει τόσο τις ρίζες του hip hop όσο και τα φρέσκα ονόματα που θα διαμορφώσουν το μέλλον του.

Γιώργος Ραυτόπουλος: Είναι πραγματικά συγκινητικό να βλέπεις ανθρώπους που ερχόντουσαν κάποτε ως παιδιά, να επιστρέφουν σήμερα με τα δικά τους παιδιά.

Ποια πιστεύετε ότι είναι η αλληλεπίδραση της συγκεκριμένης σκηνής με την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της χώρας;

Χρήστος Καμπύλης: Η hip hop κουλτούρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εκάστοτε κοινωνικοπολιτική κατάσταση. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι στίχοι παλαιότερων κομματιών παραμένουν επίκαιροι μέχρι σήμερα. Κάθε γενιά έχει τους δικούς της προβληματισμούς και εκφράζεται μέσα από τους εκπροσώπους της.

Πόσο εύκολα και με ποια κριτήρια δίνετε βήμα σε έναν νέο καλλιτέχνη;

Χρήστος Καμπύλης: Ταλέντο, συνέπεια και όρεξη για δουλειά. Αυτά είναι τα βασικά κριτήρια. Όταν αυτά συνδυάζονται, τότε βρίσκουμε χώρο να δώσουμε βήμα.

Πόσο εύκολο είναι να είσαι γυναίκα σε αυτόν τον χώρο;

Χρήστος Καμπύλης: Η rap ήταν για χρόνια μια ανδροκρατούμενη συνθήκη. Ωστόσο, αυτό το στερεότυπο έχει πλέον ξεπεραστεί και το αποδεικνύουν έμπρακτα οι καλλιτέχνιδες της σκηνής. Στο φετινό φεστιβάλ συμμετέχουν η Lunar και η Aeon, που εκπροσωπούν δυναμικά το fem rap. Είμαστε σίγουροι ότι το μέλλον τους ανήκει.

Ποια ήταν η πιο “off the hook” στιγμή που έχετε ζήσει μέχρι τώρα;

Χρήστος Καμπύλης: Αν δείτε τα after movies των προηγούμενων ετών θα καταλάβετε γιατί είναι δύσκολο να διαλέξουμε μόνο μία στιγμή. Κάθε χρονιά έχει τις δικές της έντονες εμπειρίες. Φυσικά, υπάρχουν και πολλά παρασκηνιακά περιστατικά που… δυστυχώς δεν μπορούμε να

Αποκαλύψουμε.

Γιώργος Ραυτόπουλος: Για μένα, ήταν το άνοιγμα της πόρτας το 2019 στο πρώτο Off The Hook, που σήμανε και την έναρξη του οράματός μας. Εκείνη η στιγμή μένει ανεξίτηλη.

Ποια εμφάνιση περιμένετε με ανυπομονησία να παρακολουθήσετε;

Χρήστος Καμπύλης: Η αλήθεια είναι πως ανυπομονούμε για όλους τους καλλιτέχνες, και τους 20. Το πλαίσιο της συνύπαρξης όλων αυτών επί σκηνής δημιουργεί έναν υγιή ανταγωνισμό, φέρνει εκπληκτικά live και συναρπάζει το κοινό.

