UFO και εθνική ασφάλεια: Το Κογκρέσο δίνει βήμα σε καταγγέλλοντες!

Στις 9 Σεπτεμβρίου το Κογκρέσο θα συζητήσει ξανά για UFO, με μάρτυρες στρατιωτικούς και δημοσιογράφους, ζητώντας μέγιστη διαφάνεια.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες το ζήτημα των UFO επιστρέφει στο προσκήνιο, καθώς το Κογκρέσο όρισε νέα δημόσια ακρόαση για τις 9 Σεπτεμβρίου. Η συζήτηση, με τίτλο «Αποκατάσταση της Δημόσιας Εμπιστοσύνης μέσω της Διαφάνειας και της Προστασίας των Καταγγελλόντων», θα έχει στο επίκεντρο τα δικαιώματα όσων καταθέτουν στοιχεία για το φαινόμενο, αλλά και τη διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών.

Την πρωτοβουλία ανέλαβαν η βουλευτής Άννα Παουλίνα Λούνα και ο συνάδελφός της Τιμ Μπέρτσετ, οι οποίοι το τελευταίο διάστημα πιέζουν το Υπουργείο Άμυνας να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις γύρω από τις θεάσεις και τις έρευνες για τα αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα. Η ακρόαση έρχεται λίγες ημέρες μετά την κατάθεση νομοσχεδίου για την προστασία όσων επιλέγουν να μιλήσουν δημόσια για μυστικά προγράμματα ή ύποπτες πρακτικές.

Οι μάρτυρες

Τέσσερις μάρτυρες θα εμφανιστούν ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής: οι βετεράνοι της Πολεμικής Αεροπορίας Jeffrey Nuccetelli και Dylan Borland, ο Αρχηγός Alexandro Wiggins -που έχει καταθέσει ήδη εμπειρίες σχετικά με UFO- καθώς και ο δημοσιογράφος George Knapp, γνωστός από την εκπομπή Coast to Coast. Όλοι αναμένεται να αναφερθούν στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν, όσοι επιλέγουν να καταγγείλουν περιστατικά ή να μιλήσουν δημόσια.

«Οι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών δικαιούνται μέγιστη διαφάνεια σε ζητήματα που αγγίζουν την εθνική ασφάλεια», τόνισε σε ανακοίνωσή της η Λούνα, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία των καταγγελλόντων είναι κομβικής σημασίας.

Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί (τοπική ώρα) και θα είναι ανοιχτή τόσο στους δημοσιογράφους όσο και στο κοινό, ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά μέσα από τα επίσημα κανάλια της Βουλής.

