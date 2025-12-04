Θρίλερ με τον θάνατο της «αληθινής Barbie»

Η ακριβή μεταμόρφωση και η διαδικτυακή περσόνα της.

Ο θάνατος της 31χρονης influencer Barbara Jankavski, που είχε υποβληθεί σε σχεδόν 30 πλαστικές επεμβάσεις για να μεταμορφωθεί σε «ανθρώπινη Barbie», βρίσκεται ξανά στο μικροσκόπιο των αρχών της Βραζιλίας.

Οι αστυνομικές αρχές αναμένεται να ανακοινώσουν πως η νεαρή γυναίκα υπέστη καρδιακή ανακοπή μετά από κατανάλωση κοκαΐνης. Ωστόσο, η υπόθεση παίρνει νέα τροπή, καθώς ειδικό δικαστήριο που χειρίζεται εγκλήματα κατά της ανθρώπινης ζωής ετοιμάζεται να αναλάβει την έρευνα.

Τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ αποκαλύπτουν πως οι γονείς της Barbara ζητούν να γίνει νέα νεκροτομή, ακόμη και εκταφή, προκειμένου να εξεταστούν εκ νέου σημάδια που θεωρούνται ύποπτα.

