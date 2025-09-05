Το θαύμα μέσα στην τραγωδία της Λισαβόνας: Η διάσωση του τρίχρονου από τα συντρίμμια του τελεφερίκ

Μέσα στο βαρύ πένθος που σκέπασε τη Λισαβόνα μετά το πολύνεκρο δυστύχημα με το τελεφερίκ, μια ιστορία ελπίδας συγκίνησε την Πορτογαλία και όχι μόνο.

Ανάμεσα στους τυχερούς επιζώντες βρέθηκε ένα τρίχρονο αγόρι από τη Γερμανία, που ανασύρθηκε ζωντανό από το βαγόνι όπου έχασε τη ζωή του ο πατέρας του, ενώ η μητέρα του τραυματίστηκε σοβαρά.

Οι διασώστες, που έδωσαν μάχη μέσα σε σκηνές χάους και πανικού, περιγράφουν τη στιγμή που αντίκρισαν το παιδί ως συγκλονιστική. «Όταν άνοιξα τo κατεστραμμένo αμάξωμα και είδα το αγοράκι να κλαίει, ήταν σαν να ανασαίνει ολόκληρη η ομάδα μας ξανά», ανέφερε μέλος του συνεργείου διάσωσης. Η εικόνα του μικρού αγκαλιασμένου με τους διασώστες έγινε το σύμβολο της ελπίδας σε μια αδιανόητη τραγωδία.

Σύμφωνα με τις αρχές, στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους 16 άνθρωποι, ανάμεσά τους και πολίτες από τον Καναδά, τη Νότια Κορέα, την Ελβετία, την Ουκρανία και τη Γερμανία. Περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν, κάποιοι σοβαρά, όταν το τελεφερίκ εκτροχιάστηκε και συνετρίβη σε κτίριο στους πρόποδες του λόφου.

🇵🇹Luto en Portugal🇵🇹



El histórico Funicular de Gloria, una de las atracciones turísticas más hermosas de Lisboa, sufrió un terrible accidente que ha dejado hasta el momento 17 personas muertas y 20 heridas



El tren perdió vía y bajó a gran velocidad hasta estrellarse contra un… pic.twitter.com/KYZMjFtjDd September 4, 2025

«Η απόλυτη σιωπή»

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν στιγμές πανικού. «Άκουσα έναν εκκωφαντικό θόρυβο και σε δευτερόλεπτα οι άνθρωποι πηδούσαν από τα παράθυρα για να σωθούν», αφηγείται η ξεναγός Μαριάνα Φιγκέιρεδο, που έσπευσε να βοηθήσει. «Όταν φτάσαμε πιο ψηλά, επικρατούσε απόλυτη σιωπή… και τότε καταλάβαμε το μέγεθος της καταστροφής και της τραγωδίας».

Η διάσωση του τρίχρονου αγοριού, ωστόσο, αποτελεί μια αχτίδα ελπίδας μέσα από την τραγωδία. Στα χέρια των γιατρών πλέον, το παιδί νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ η μητέρα του συνεχίζει να δίνει τη δική της μάχη στο νοσοκομείο.

Για πολλούς στην Πορτογαλία, το γεγονός ότι το μικρό αγόρι ανασύρθηκε από τα συντρίμμια ζωντανό θεωρείται ως «το θαύμα της Λισαβόνας».

#MUNDO Al menos 15 personas murieron y 18 se encuentran heridas tras el descarrilamiento del Elevador da Glória, uno de los principales funiculares turísticos del centro de Lisboa, capital de Portugal.



El servicio de urgencias médicas indicó que todas las víctimas han sido… pic.twitter.com/jwFTyh3PsP — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 3, 2025

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ