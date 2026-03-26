Νέες απειλές Τραμπ προς το Ιράν: «Σοβαρευτείτε πριν να είναι αργά» - LIVE οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο των πολεμικών επιχειρήσεων.

Νέες απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν. Καλεί την ηγεσία της χώρας να σοβαρευτεί ως προς τις διαπραγματεύσεις «πριν να είναι πολύ αργά».

«Οι Ιρανοί διαπραγματευτές είναι πολύ διαφορετικοί και περίεργοι. Μας παρακαλούν για συμφωνία, κάτι που θα έπρεπε να κάνουν αφού έχουν στρατιωτικά εξαλειφθεί, με μηδενικές πιθανότητες ανάκαμψης, κι όμως δηλώνουν δημόσια ότι απλώς εξετάζουν την πρότασή μας. Λάθος. Καλύτερα να σοβαρευτούν σύντομα, πριν να είναι πολύ αργά, γιατί μόλις συμβεί αυτό, δεν υπάρχει γυρισμός, και δεν θα είναι και ωραία» έγραψε στο Tuth Social.

