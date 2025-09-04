Ο Άδωνις Γεωργιάδης ακύρωσε την επίσκεψή του στο νοσοκομείο Δράμας: «Απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης γνωστοποίησε πως ακύρωσε την επίσκεψή του στο νοσοκομείο Δράμας.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου φαίνεται μία στιγμή έντασης μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας έξω από το νοσοκομείο Δράμας, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης γνωστοποίησε πως ακυρώνει την προγραμματισμένη του επίσκεψη στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

«Αυτή είναι η εικόνα στην είσοδο του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας λίγο πριν την επίσκεψη μου. Έφθασαν έως και να σκίσουν το πουκάμισο του Αστυνομικού Υποδιευθυντού» έγραψε αρχικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.

