Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ για μαφία Κρήτης: «Με εκθέτουν με ελαφρά τη καρδία ή με απώτερο σχέδιο»

Η απάντηση του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ για τις συνομιλίες με φερόμενο μέλος της μαφίας στην Κρήτη.

Τη δική του απάντηση έδωσε με επίσημη ανακοίνωση ο Αρχιμανδρίτης και Εφημέριος της Ενορίας Στερνών Χανίων, Μελχισεδέκ Αμπελικάκης, μετά τα δημοσιεύματα που τον φέρουν να είχε επικοινωνία με φερόμενο μέλος που εμπλέκεται στη μαφία Κρήτης, η δράση της οποίας ήρθε στο φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες.

Ο πατήρ Μελχισεδέκ διευκρινίζει ότι η επαφή του με το εν λόγω πρόσωπο περιορίστηκε αποκλειστικά στο πλαίσιο της λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας και ουδέποτε παρέδωσε λείψανα Αγίων ή οποιοδήποτε άλλο ιερό αντικείμενο.

