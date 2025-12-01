Το νέο άλμπουμ «Τίποτα» του Αντώνη Λιβιεράτου κυκλοφορεί από την Inner Ear

Το άλμπουμ «Τίποτα» του Αντώνη Λιβιεράτου κυκλοφορεί από τις 28 Νοεμβρίου από την Inner Ear.

Το δελτίο τύπου για ένα άλμπουμ που τιτλοφορείται “Τίποτα”, κατά τη γνώμη του δημιουργού του, θα έπρεπε να μην υπάρχει ή, έστω, να είναι μονολεκτικό περιλαμβάνοντας, απλά, τον τίτλο του.

Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν μερικές πληροφορίες σχετικές με το τι είναι (και, κυρίως, τι δεν είναι) αυτό το άλμπουμ τις οποίες οι υποψήφιοι ακροατές μπορεί να βρουν ενδιαφέρουσες ή/και χρήσιμες:

-Το “Τίποτα” είναι το όγδοο προσωπικό άλμπουμ του Αντώνη Λιβιεράτου και το δεύτερο στην Same Difference Music μετά το “Registry of Inadequate Self-Healing Attempts” (2021).

-Το “Τίποτα” είναι ένα άλμπουμ τόσο απαισιόδοξο όσο υπαινίσσεται ο τίτλος του αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί δήλωση παραίτησης.

-Το “Τίποτα” δεν κυκλοφορεί σε βινύλιο διότι η διάρκειά του ξεπερνάει τα 60 λεπτά κι, ως εκ τούτου, το CD είναι το “φυσικό” format που του ταιριάζει.

-Το “Τίποτα” δεν “μοιάζει” με κανένα από τα προηγούμενα άλμπουμ του Αντώνη Λιβιεράτου. (Πράγμα λίγο-πολύ αναμενόμενο μιας και δύσκολα θα μπορούσε κανείς να εντοπίσει σοβαρές ομοιότητες κι ανάμεσα σε δυο, οποιαδήποτε, από τα επτά που προηγήθηκαν).

-Στο “Τίποτα” ο Αντώνης Λιβιεράτος έχει γράψει όλο το υλικό (μουσική και λόγια) κι έχει παίξει ο ίδιος τα περισσότερα όργανα αλλά το άλμπουμ δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς τη βοήθεια και τη συνεργασία των φίλων του Μανώλη Αγγελάκη, Άκη Μπογιατζή και Γιάννη Νικολάου. (Ο τελευταίος έφυγε απ’ τη ζωή πριν την κυκλοφορία του). Το mastering υπογράφει ο Γιάννης Χριστοδουλάτος και το εικαστικό του εξωφύλλου η Νεφέλη Λιβιεράτου.

-Το “Τίποτα” περιλαμβάνει μερικά τραγούδια αλλά δεν είναι μια συλλογή τραγουδιών.

-Το “Τίποτα” περιλαμβάνει αρκετά οργανικά κομμάτια αλλά δεν είναι ένα instrumental άλμπουμ.

-Το “Τίποτα” περιλαμβάνει ένα 14λεπτο spoken word κομμάτι αλλά, προφανώς, δεν είναι ένα spoken word άλμπουμ.

-Στο “Τίποτα” έχουν χρησιμοποιηθεί ακουστικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά όργανα αλλά δεν είναι ούτε ακουστικό, ούτε ηλεκτρικό, μα ούτε κι ηλεκτρονικό άλμπουμ.

- Πολλά από τα κομμάτια του "Τίποτα" βασίζονται στη χρήση (μουσικών) τρόπων αλλά αυτό δε σημαίνει πως είναι ένα jazz άλμπουμ.

-Στο “Τίποτα” η ατμόσφαιρα κυριαρχεί αλλά αυτό δε σημαίνει πως είναι ένα ambient άλμπουμ.

-Στο “Τίποτα” ο θόρυβος διεκδικεί, ενίοτε, τον πρώτο ρόλο αλλά αυτό δεν σημαίνει πως είναι ένα noise άλμπουμ.

-Το “Τίποτα” έχει πολύ χαλαρή σχέση με αυτό που είθισται να αποκαλείται “rock φόρμα” αλλά παρ’ όλα αυτά έχει μεγαλύτερη σχέση με το rock’n’roll απ’ ότι με οποιοδήποτε άλλο μουσικό ιδίωμα.

-Το “Τίποτα” είναι ένα άλμπουμ που είναι πολύ πιο εύκολο να το ακούσει κανείς, από την αρχή μέχρι το τέλος, απ’ όσο να το περιγράψει με λέξεις.

Κυκλοφορεί σε CD και ψηφιακά στις 28 Νοεμβρίου από τη Same Difference, με διανομή από την Inner Ear.

Ποιος είναι ο Αντώνης Λιβιεράτος

Ο Αντώνης Λιβιεράτος είναι δημιουργικά ενεργός, ως μουσικός, από το 1982. Συνθέτει, γράφει στίχους, παίζει πληκτροφόρα, κιθάρες και, περιστασιακά, διάφορα άλλα όργανα και τραγουδάει. Μέλος της εγχώριας ανεξάρτητης ροκ σκηνής (αν και η ενασχόλησή του με τα ηλεκτρονικά και τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό συχνά δημιουργούν κάποια σχετική σύγχυση).

-Έχει κυκλοφορήσει 8 προσωπικά άλμπουμ.

-Ιδρυτικό μέλος των γκρουπ Κεφάλαιο 24 (a.k.a. Chapter 24), Sigmatropic, Illegal Operation, Dr.Atomik και VooeeTone.

-Έχουν επίσης εκδοθεί ένα άλμπουμ του duo με τον Σωτήρη Δεμπόνο, ένα duo με τον Γιάννη Τρυφερούλη κι ένα duo με τον Μανώλη Αγγελάκη.

-Έχει συμμετάσχει ως μουσικός, παραγωγός ή/και τεχνικός σε άλμπουμ άλλων μουσικών και γκρουπ (Carla Torgerson, Woofer, Σωτήρης Δεμπόνος, Μανώλης Αγγελάκης, Χρήστος Αλεξόπουλος, Στυλιανός Τζιρίτας, Φάνκι Φράνκι κ.ά.) και έχει συμπράξει επί σκηνής με πολλά ακόμα μουσικά σχήματα (B.L.Ob., Λιβιεράτος- Μπαρκή- Σπινάσα, Headless Elvis, Livieratos Ensemble, Lou and David, κ.ά.).

-Έχει γράψει μουσική για διψήφιο αριθμό θεατρικών παραστάσεων και ταινιών μικρού (και μια μεγάλου) μήκους.

