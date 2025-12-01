Η Gen Z νοσταλγεί τη δεκαετία του ’90 εξιδανικεύοντας την εποχή πριν τα social media

Βέβαια, ως millennials τη νοσταλγούμε και εμείς αυτή τη δεκαετία.

Συναντήσεις στις πλατείες, πάρτι χωρίς κινητά, ίντερνετ χωρίς κοινωνικά δίκτυα. Μία εποχή που η κοινωνικοποίηση δεν ήταν άγνωστη λέξη και οι μικρές χαρές της ζωής δεν αφορούσαν το πόσα likes θα πάρει μία φωτογραφία στο Instagram ή αν πήγε καλά το βίντεο στο TikTok, αλλά το αν μας ζητήσει εκείνος ο συμμαθητής να χορέψουμε ή αν θα μας κάνει αναπάντητη για να δείξει ότι μας σκέφτεται.

Πράγματα άγνωστα για τη Gen Z, την γενιά μετά τους Millennials, που είχα την ατυχία να γεννηθεί στο ξέσπασμα της ψηφιακής καταιγίδας. Όμως, όλο και περισσότεροι νέοι νοσταλγούν την προ-ψηφιακή εποχή, ακόμα κι αν δεν την βίωσαν ποτέ. Όπως αναφέρει το El Pais, αυτή η νοσταλγία δεν είναι μόνο πολιτισμικό, αλλά και πολιτικό φαινόμενο.

