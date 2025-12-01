Μόλις για λίγες ημέρες είχε έρθει στην Ελλάδα ο 24χρονος γόνος επιχειρηματικής οικογένειας που σκοτώθηκε στην Αρτέμιδα.

Μόνο για μερικές ημέρες είχε έρθει στην Ελλάδα ο 24χρονος γόνος επιχειρηματικής οικογένειας που σκοτώθηκε στην Αρτέμιδα, από το Βέλγιο, για να παρευρεθεί στην ορκωμοσία της κοπέλας του, χωρίς να φαντάζεται ότι θα ήταν το τελευταίο του ταξίδι.

Πρόκειται για ένα νεαρό ζευγάρι που η μοίρα τους επεφύλαξε μία πολύ σκληρή κατάληξη. Χάρη στον φονιά 29χρονο οδηγό που εμβόλισε μέλη της οικογένειάς τους, ο 24χρονος είναι νεκρός, ενώ η σύντροφός του νοσηλεύεται με βαριά τραύματα στο ΚΑΤ.

