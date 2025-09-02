Η Άννα Βίσση πόζαρε με τον Έλτον Τζον στο Κάπρι: Η φωτογραφία που έγινε viral
Μια ιδιαίτερη στιγμή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Άννα Βίσση, δημοσιεύοντας φωτογραφία της με τον Έλτον Τζον.
Το ενσταντανέ προέρχεται από το λαμπερό πάρτι που διοργάνωσαν στο Κάπρι ο Γιάννης και η Δήμητρα Κούστα, με αφορμή τη βάφτιση του γιου τους τον περασμένο Ιούνιο.
Η τραγουδίστρια, που ήταν η νονά του νεοφώτιστου και διασκέδασε τους καλεσμένους ερμηνεύοντας μεγάλες επιτυχίες της, εμφανίστηκε με ένα κομψό λευκό κοστούμι, συνδυασμένο με πουκάμισο και παπιγιόν στο ίδιο χρώμα.
Δίπλα της, ο 78χρονος Έλτον Τζον, που επίσης τραγούδησε στο πάρτι, ποζάρει χαμογελαστός, καθισμένος σε καρέκλα και φορώντας τα χαρακτηριστικά oversized γυαλιά του.
Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Άννα Βίσση σχολίασε: «Έγινα νονά ενός υπέροχου αγοριού και έζησα τρεις μαγικές μέρες και νύχτες με φίλους και αγαπημένους. Η τελευταία ανάμνησή μου ανήκει στον θρυλικό Έλτον Τζον».
Η χαρακτηριστική δημοσίευση
