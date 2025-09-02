Η Άννα Βίσση πόζαρε με τον Έλτον Τζον στο Κάπρι: Η φωτογραφία που έγινε viral

Η Άννα Βίσση μοιράστηκε φωτογραφία της με τον Έλτον Τζον από το πάρτι στο Κάπρι για τη βάφτιση του γιου του Γιάννη και της Δήμητρας Κούστα.

Μια ιδιαίτερη στιγμή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Άννα Βίσση, δημοσιεύοντας φωτογραφία της με τον Έλτον Τζον.

Το ενσταντανέ προέρχεται από το λαμπερό πάρτι που διοργάνωσαν στο Κάπρι ο Γιάννης και η Δήμητρα Κούστα, με αφορμή τη βάφτιση του γιου τους τον περασμένο Ιούνιο.

Η τραγουδίστρια, που ήταν η νονά του νεοφώτιστου και διασκέδασε τους καλεσμένους ερμηνεύοντας μεγάλες επιτυχίες της, εμφανίστηκε με ένα κομψό λευκό κοστούμι, συνδυασμένο με πουκάμισο και παπιγιόν στο ίδιο χρώμα.

Δίπλα της, ο 78χρονος Έλτον Τζον, που επίσης τραγούδησε στο πάρτι, ποζάρει χαμογελαστός, καθισμένος σε καρέκλα και φορώντας τα χαρακτηριστικά oversized γυαλιά του.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Άννα Βίσση σχολίασε: «Έγινα νονά ενός υπέροχου αγοριού και έζησα τρεις μαγικές μέρες και νύχτες με φίλους και αγαπημένους. Η τελευταία ανάμνησή μου ανήκει στον θρυλικό Έλτον Τζον».

Η χαρακτηριστική δημοσίευση

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ