Με μάτια βουρκωμένα, ο Γιώργος Παράσχος περιγράφει όσα τον κράτησαν όρθιο στη δύσκολη περίοδο που περνά.

Με αφορμή τα νέα του θεατρικά σχέδια, ο Γιώργος Παράσχος μίλησε στην εκπομπή Weekend Live και τη δημοσιογράφο Μυρσίνη Κοντού και δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του όταν αναφέρθηκε στη μάχη που δίνει τους τελευταίους μήνες με τον καρκίνο.

Ο γνωστός ηθοποιός παραδέχτηκε πως η υγεία του έχει βελτιωθεί, αλλά η περιπέτεια δεν έχει τελειώσει. «Είμαι καλύτερα. Δεν το ξεπεράσαμε, το έχουμε ακόμα αλλά το έχουμε σε μερική καταστολή» είπε αρχικά. Περιγράφοντας τη βαθιά εσωτερική διαδρομή που χρειάστηκε να κάνει, πρόσθεσε: «Πρέπει μέσα σου να κατέβεις πολλά επίπεδα κάτω, να ηρεμήσεις. Είναι η αγάπη και είναι η συγχώρεση, που είναι πολύ πιο δύσκολη. Πρώτα πρέπει να συγχωρέσουμε τον εαυτό μας και μετά τους γύρω μας, και να ευχόμαστε όσοι έχουμε αδικήσει να μας συγχωρέσουν».

Τα μηνύματα του κόσμου και η απρόσμενη στήριξη

Ο Γιώργος Παράσχος αποκάλυψε πως η ανταπόκριση του κόσμου μετά την ανακοίνωση της ασθένειάς του ήταν συγκλονιστική. «Μου πήρε περίπου έναν μήνα να απαντήσω σε όλα τα μηνύματα. Υπήρχαν ευχές που ήταν τόσο εγκάρδιες που δεν μπορούσα να μην απαντήσω. Υπήρχαν και άνθρωποι που ζητούσαν βοήθεια και δεν μπορούσα να μην την δώσω».

Η μεγαλύτερη έκπληξη όμως ήταν η ανθρώπινη ζεστασιά που εισέπραξε στον δρόμο. «Με έβλεπαν και δεν με χαιρετούσαν, μου έκαναν κατευθείαν αγκαλιά. Δεν ξέρεις πόσο ψυχικά χαρούμενο με έκανε αυτό».

Για τον ηθοποιό, η αγκαλιά έχει πια άλλη βαρύτητα. «Είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Είναι βασικό να υπάρχει η αγκαλιά στη ζωή μας. Μακάρι να μη χαθεί ποτέ μέσα στο σπίτι γιατί, αν το παρατηρήσεις, δεν υπάρχουν οι αγκαλιές. Είναι το πιο μεγάλο και το πιο ουσιαστικό πράγμα στον κόσμο. Η αγκαλιά μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους, η ουσιαστική αγκαλιά» είπε εμφανώς συγκινημένος.

