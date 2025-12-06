Ο Κοντογιαννίδης κατακεραυνώνει τον Τσίπρα: «Η ντροπή, ντροπή δεν έχει»

Ο Παύλος Κοντογιαννίδης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας για αντιφάσεις και πολιτική υποκρισία.

Ο ηθοποιός και πρώην βουλευτής Παύλος Κοντογιαννίδης επέλεξε την πλατφόρμα TikTok για να απευθυνθεί στους πολίτες, καταγγέλλοντας τους «ξεπερασμένους πολιτικούς μηχανισμούς» που, όπως είπε, «κατακλέβουν τη χώρα».

Αναφερόμενος στην παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, ο Κοντογιαννίδης τόνισε: «Η παρουσίαση του βιβλίου μετατράπηκε σε παρουσίαση ενός κόμματος χωρίς το απαραίτητο πλαίσιο, χωρίς άλλους συμπαρουσιαστές ή επιτροπή».

