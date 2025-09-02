Η στιγμή που μια Βραζιλιάνα ξεφεύγει από τον απαγωγέα της: Η ενέδρα της αστυνομίας (vid)

Μια γυναίκα στη Βραζιλία κατάφερε να ξεφύγει μέσα από τα χέρια του απαγωγέα της μπροστά στα μάτια των αστυνομικών.

Ένα συγκλονιστικό βίντεο από την Βραζιλία κάνει τον γύρο του κόσμου, με μια γυναίκα να γλιτώνει από τον απαγωγέα της, χάρη στην ψυχραιμία και την ταχύτητά της.

Στο σημείο είχε φτάσει περιπολικό με τον απαγωγέα που κυνήγησε την γυναίκα να πέφτει πάνω στους αστυνομικούς που προχώρησαν στη σύλληψή του.

The State that fails to protect only appears when the victim risks herself to survive.

📎 Woman jumps out of car after rape and kidnapping in Minas Gerais. pic.twitter.com/FUYdzvxbKv — Kalyi'El Matat 🎗️🇮🇱🕎🔯 (@KalyiElMatat) August 28, 2025

Το σχέδιο διάσωσης

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η γυναίκα βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο του απαγωγέα της, σε ένα πρατήριο καυσίμων, όταν αξιοποίησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ευκαιρία που της δόθηκε για να του ξεφύγει.

Η αστυνομία είχε περικυκλώσει με περιπολικό το πρατήριο, δημιουργώντας έτσι τις κατάλληλες συνθήκες για να διασωθεί η γυναίκα. Η ίδια έκανε σινιάλο στους αστυνομικούς, άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου και έτρεξε προς αυτούς, καταφέρνοντας να σωθεί χωρίς να τραυματιστεί.Στην προσπάθειά του να την πιάσει ο απαγωγέας έπεσε πάνω στους αστυνομικούς που προχώρησαν στη σύλληψή του.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ