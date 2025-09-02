Βρέθηκε το κόλπο: Το ChatGPT σου δείχνει ποιος σε έκανε unfollow στο Instagram

Μια χρήστρια βρήκε πώς να μάθεις ποιος σε έκανε unfollow στο Instagram χρησιμοποιώντας ChatGPT – χωρίς ύποπτες εφαρμογές. Δες βήμα-βήμα τον τρόπο που έγινε viral.

Το Instagram δεν σταματά να λανσάρει νέα features – από διαδραστικούς χάρτες μέχρι celebrity συνεργασίες. Όμως, οι χρήστες εδώ και χρόνια ζητούν τα ίδια τρία πράγματα: Να επιστρέψει το χρονικό feed, να επανέλθει το following activity tab και – το πιο πολυπόθητο – να μπορούμε να δούμε ποιος μας έκανε unfollow

Παρά την πίεση, το Instagram αρνείται πεισματικά να δώσει τη συγκεκριμένη λειτουργία. Έτσι, οι χρήστες ψάχνουν τρόπους να παρακάμψουν τον περιορισμό – και μια γυναίκα βρήκε τη λύση, χάρη στο ChatGPT.

Το hack που έγινε viral

Η Jules Antoinette (@libvoriann) μοιράστηκε στο Instagram ένα βίντεο με τη λεζάντα: «Αφού το Instagram δεν θέλει να μας δώσει unfollow app, το ChatGPT βρήκε τον τρόπο».

Το βίντεο ξεπέρασε τις 100.000 προβολές και η μέθοδος που προτείνει είναι τόσο απλή που σχεδόν μοιάζει αδιανόητο πως κανείς δεν το είχε σκεφτεί νωρίτερα.

Πώς να δεις ποιος σε έκανε unfollow – Βήμα προς βήμα

Η διαδικασία δεν απαιτεί καμία εξωτερική εφαρμογή, άρα δεν υπάρχει ρίσκο για το account σου. Ακολουθείς τα εξής βήματα:

Πηγαίνεις στο Κέντρο λογαριασμών (Accounts Centre) από το μενού με τις τρεις γραμμές πάνω δεξιά στο προφίλ σου.

Επιλέγεις «Οι πληροφορίες και τα δικαιώματά σας» (Your information and permissions) .

Πατάς «Εξαγωγή των πληροφοριών σας» (Export your information) .

Στην επόμενη σελίδα διαλέγεις «Προσαρμογή πληροφοριών» (Customise information) και τικάρεις μόνο «Ακόλουθοι και ακολουθούμενοι» (followers and following) . Μπορείς να ορίσεις και ημερομηνία.

Μόλις ολοκληρωθεί η εξαγωγή, θα λάβεις ειδοποίηση. Κατεβάζεις το αρχείο στη συσκευή σου.

Ανεβάζεις το αρχείο στο ChatGPT με το prompt: «Διάβασε το αρχείο μου και δείξε μου ποιοι δεν με ακολουθούν πίσω, δίνοντάς μου το link για το προσωπικό προφίλ του καθενός»

Και… έτοιμο! Το ChatGPT θα σου δείξει ποιοι δεν σε ακολουθούν πίσω.

Γιατί το hack ξεχώρισε

Εδώ και χρόνια, οι χρήστες στηρίζονταν σε τρίτες εφαρμογές για unfollower tracking, με κίνδυνο για τα δεδομένα και την ασφάλεια των accounts τους. Το κόλπο με το ChatGPT είναι το πρώτο που δίνει ακριβές αποτέλεσμα χωρίς κανένα ρίσκο.

Κάποιοι θα πουν πως τα unfollows δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία – και όντως, δεν καθορίζουν τις πραγματικές σχέσεις. Όμως, το ενδιαφέρον για το ποιος παραμένει «πιστός» follower είναι αναπόφευκτο στο περιβάλλον των social media.

Και, όπως φάνηκε, η εφευρετικότητα της Jules έκανε το hack viral – δικαιολογημένα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ